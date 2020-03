"Ciche miejsce 2" - w sieci pojawiły się pierwsze reakcje na horror. Czy dorównuje oryginałowi?

Na kilka tygodni przed premierą filmu, Paramount pokazało produkcje krytykom, a ich reakcje trafiły już do sieci. Jeżeli możemy im zawierzyć, to wygląda na to, że "Ciche miejsce 2" osiągnie podobny sukces (jeżeli nie większy), co oryginał. Szacuje się, że film ma zarobić w box-offisie około 60 milionów dolarów w ciągu pierwszego weekendu, w czym niewątpliwie pomoże fakt, że krytycy wypowiadają się o filmie bardzo pozytywnie.

"Ciche miejsce 2" jest komplementowane za kreatywne podejście do tematu związanego z dźwiękiem, świetną grę aktorską całej obsady oraz ciągłą napiętą atmosferę. John Krasinski dodał sporo elementów (których nie opisywano dokładnie, by nie psuć niespodzianki), aby sprawić, by film nie był jedynie kontynuacją oryginału, ale rozszerzał świat przedstawiony. Krytycy zgodnie uważają, że produkcja zasługuje na bycie hitem na miarę pierwowzoru.

Poniżej zapoznacie się z przykładowymi reakcjami na film "Ciche miejsce 2":

"Ciche miejsce 2" to świetna kontynuacja, która rozszerza świat. Przez cały seans siedziałem, jak na szpilkach. Film trwa godzinę i 45 minut, a gdy się skończył, to chciałem więcej. Czy jest za wcześnie, by prosić o "Ciche miejsce 3"?