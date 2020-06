Cinema City oficjalnie wraca do gry. Wiemy, kiedy otworzą się multipleksy

Pandemia koronawirusa sprawiła, że 12 marca, decyzją rządu, wszystkie placówki kultury, w tym kina, zostały z dnia na dzień zamknięte. Na początku czerwca, w wyniku „odmrażania gospodarki” zdecydowano się jednak ponownie otworzyć przybytki kultury, z kinami na czele. Przedstawiciele największych sieci kinowych w Polsce, zdecydowali się jednak nie otwierać w tym terminie.

Teraz wiemy już, kiedy ponownie otworzą się kina sieci Cinema City. Informacja pojawiła się właśnie na oficjalnej stronie sieci, a także mediach społecznościowych wielkoformatowych obiektów.

Cinema City otworzy się ponownie 3 lipca

Wedle oficjalnego komunikatu, placówki Cinema City otworzą się już 3 lipca.

Co z użytkownikami Unlimited?

Sieć zapowiedziała, że wystosuje specjalny komunikat dla użytkowników karty abonamentowej Unlimited. W specjalnej wiadomości potwierdziła jednak słowa, które przytoczyła tuż po zamknięciu placówek kinowych – opłacony, a niewykorzystany abonament zostanie automatycznie przedłużony o kolejny okres.

Oznacza to, że przez pierwszy miesiąc od ponownego uruchomienia abonamentu, uczestnicy programu nie będą musieli wnosić nowej opłaty. Co więcej – firma zapowiedziała specjalny voucher dla osoby towarzyszącej, ważny do końca września. Ma to zachęcić ludzi do ponownego wybrania się do kin już w okresie letnim.

Co zobaczymy w kinie?

W chwili obecnej dokładny repertuar kin sieci Cinema City nie jest jeszcze znany. Najprawdopodobniej można jednak spodziewać się w nim zestawu tytułów, których data premiery zapowiedziana jest właśnie na początek lipca, a także kilku filmów, które wyświetlane były w marcu i czerwcu. Dokładne informacje pojawią się jednak dopiero wkrótce.

