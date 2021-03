Johnny Depp bada sprawę śmierci Notoriousa B.I.G. w filmie "City of Lies" [ZWIASTUN]

"City of Lies" to film z 2018 roku, który czekał na swoją kinową premierę ponad 2 lata. Pierwotnie miał trafić do kin we wrześniu 2018, jednak został usunięty z kalendarza. Niektórzy twierdzili, że przyczyną były kontrowersje wokół Johnny'ego Deppa, inni - że premiera została zablokowana z uwagi na policję z Los Angeles. Tak czy inaczej film otrzymał w końcu swoją datę premiery, która nastąpi 19 marca 2021 roku.

"City of Lies": Zwiastun filmu z Johnnym Deppem o morderstwie Notoriousa B.I.G.

Głównym bohaterem "City of Lies" jest detektyw LAPD, Russell Poole (Johnny Depp), który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa słynnego rapera Christophera Wallace'a znanego pod pseudonimem Notorious B.I.G.. W odkryciu prawdy pomaga mu dziennikarz Jack Jackson (Whitaker). Drążąc coraz głębiej, mężczyźni odkrywają, że przeciąganie sprawy nie jest efektem nieudolności, lecz celowych działań tajnego oddziału policji...

Oglądaj

"City of Lies": obsada i twórcy

Obok Johnny'ego Deppa i Foresta Whitakera w filmie "City of Lies" wystąpili Shea Whigham, Toby Huss, Kevin Chapman, Peter Greene, Xander Berkeley, Shamier Anderson, Neil Brown Jr., Cory Hardrict, Rockmond Dunbar, Michael Paré i Laurence Mason. W roli Biggie'go po raz kolejny zobaczymy Jamala Woolarda ("Notorious", "All Eyez On Me").

Za reżyserię odpowiada Brad Furman ("Prawnik z Lincolna"), scenariusz napisał Christian Contreras na podstawie książki "LAbyrinth" autorstwa zdobywcy Pulitzera, Randalla Sullivana.

Premiera kinowa "City of Lies" została zapowiedziana na 19 marca 2021. Następnie 9 kwietnia 2021 produkcja ma trafić na platformy VOD. Nie wiadomo, kiedy film zadebiutuje w Polsce.