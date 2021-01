Co by było, gdyby Sebastian Stan zagrał Luke'a Skywalkera w oryginalnych "Star Wars"? Niesamowity deepfake [WIDEO]

Sebastian Stan jako Luke Skywalker zamiast Marka Hamilla? Aktorzy są do siebie tak podobni, że gwiazdor Marvela z powodzeniem mógłby zastąpić aktora z "Gwiezdnych Wojen", co udowadnia niezwykły deepfake.

Oryginalna trylogia "Gwiezdnych Wojen" to klasyka nie do podrobienia. Okazuje się jednak, że twórcy filmowi mogliby spokojnie pokusić się o spin-off o młodym Luke'u Skywalkerze. Mają idealnego odtwórcę tytułowej roli, bo Sebastian Stan wygląda jak Mark Hamill z młodości. Jeden z fanów "Star Wars" postanowił to udowodnić.

Sebastian Stan jako Luke Skywalker - zobacz deepfake "Star Wars"

O tym, że gwiazdor filmów Marvela jest łudząco podobny do Hamilla wiadomo nie od dziś. Odtwórca Luke'a zażartował nawet swego czasu z podobieństwa, odwołując się do słynnego paracytatu z "Gwiezdnych Wojen".

Ostatnio fani "Star Wars" mieli okazję zobaczyć ponownie młodego Luke'a dzięki serialowi "The Mandalorian". Twórcy, zamiast używać zaawansowanych efektów specjalnych, by stworzyć cyfrowego klona młodego Hamilla, mogli po prostu zatrudnić Stana, który zdaniem fanów (i co ważniejsze - samego aktora) nadawałby się do tej roli znakomicie. Przynajmniej pod względem wizualnym.

Twórca kanału YouTube Shamook, postanowił sprawić, by słowo ciałem się stało i zaprzągł technologię DeepFaceLabs, by udowodnić wszystkim raz na zawsze, że Sebastian Stan musi kiedyś zagrać Luke'a Skywalkera. W trwającym dwie i pół minuty wideo zaprezentował fragmenty "Powrotu Jedi", w których widzimy, że jeśli chodzi o wygląd, pomiędzy aktorami nie ma praktycznie żadnej różnicy.

W kilku momentach deepfake'u widzimy drobne niuanse w rysach twarzy obu aktorów, ale generalnie rzecz biorąc Hamill i Stan wyglądają jak bracia bliźniacy. Wideo jest tak dobrze spreparowane, a gwiazdor Marvela tak podobny do ikony "Star Wars", że z powodzeniem pokazując je komuś, kto nie ma świadomości obcowania z przeróbką, można wmówić, że ogląda fragment oryginalnych "Gwiezdnych Wojen".

"Gwiezdne Wojny" - powstanie film o młodym Luke'u Skywalkerze?

Czy Stan kiedykolwiek wystąpi w roli młodego Skywakera? Trudno powiedzieć. Lucasfilm pracuje nad kilkoma kinowymi produkcjami osadzonymi w uniwersum, ale większość ma nie mieć związku ze Skywalkerami. Dotychczasowe prequele "Gwiezdnych Wojen" na czele ze spin-offem o młodym Hanie Solo nie cieszą się zbyt dużym uznaniem fanów serii. Kto wie, może niebawem ta sytuacja się zmieni, dzięki filmowi lub serialowi o Luke'u ze Stanem w roli głównej. Produkcja wypełniłaby luki pomiędzy oryginalną a trzecią trylogią "Star Wars".