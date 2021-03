Co dalej z filmami DC? Zack Snyder zdradził plany serii na przyszłość

Na platformy streamingowe od HBO nareszcie trafiła długo wyczekiwana "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera". Fani będą mogli w niej poznać jednego z najbardziej ikonicznych złoczyńców w historii komiksów - chodzi o Darkseida. Wraz z nim nadchodzi armia parademonów, a także jego generałowie DeSaad i Steppenwolf, czyli główny przeciwnik tytułowej drużyny w opisywanym filmie.

Zack Snyder udzielił z okazji premiery wywiadu dla Comicbook.com, w którym opowiedział o tym, jak bardzo rozbudował historie tych postaci i jasno powiedział, że mieli grać bardzo ważne role w kolejnych odsłonach filmowej serii (stąd też w nowej produkcji pojawia się m.in. Joker):

Naszym planem zawsze było zakończenie tej historii ogromną bitwą - to Darkseid był tym "głównym złym", który nadchodził i nie mogłeś zrobić nic, by go powstrzymać. Więc dosłownie wysyła na Ziemię swojego wujka. Na ich rodzinnej planecie pojawiły się problemy, które sprawiły, że Darkseid i Steppenwolf byli kompletnie poróżnieni. Dla drugiego z nich to była szansa na odkupienie. A kiedy pojawia się na naszej planecie, to odkrywa, że może zaoferować Darkseidowi coś zdecydowanie lepszego. On po prostu chce, żeby w domu wszystko wróciło do normy.

Reżyser zdradził również, że wiele z jego oryginalnych planów, szkiców i rysunków znajdziemy na wystawie w Dallas.

Chociaż przyszłość serii nie jest wcale przesądzona, to Snyder chciał dać fanom jakikolwiek przedsmak tego, co planował. Jedną z takich rzeczy jest też specjalna sekwencja nagrana na potrzeby "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera":

Chciałem zrobić chociaż jedną scenę o tym. Sporo myślałem o dwóch rzeczach - o świecie z Koszmarów Batmana w DCEU, który upadł po ataku Darkseida, a także o tym, jak moglibyśmy to naprawić. Tak naprawdę to chciałem... Miałem te wszystkie detale, wspaniałą obsadę i chciałem to bardzo rozbudować. Do mitologicznych wręcz rozmiarów. No i poczułem, że konfrontacja Batmana i Jokera w tym świecie to coś, czego potrzebowaliśmy, co było ważne. To paliwo dla Batmana. Jared i Ben zareagowali na moją propozycję bardzo pozytywnie: "Wiesz co? Zróbmy to. Naszym zdaniem fani na to zasługują". I ta jedna scenka daje nam generalnie świetną zapowiedź tego, jak wyglądałby świat w kolejnych odsłonach tej serii.