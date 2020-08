Co fani "Zmierzchu" sądzą o Robercie Pattinsonie w roli Batmana?

Kiedy świat dowiedział się, że nowym Batmanem będzie Robert Pattinson, wielu fanów Mrocznego Rycerza wpadło w konsternację. Aktor kojarzył im się głównie z błyszczącym w świetle, romantycznym wampirem Edwardem z sagi "Zmierzch", ewentualnie z Cedrikiem Diggorym z "Harry'ego Pottera". Wiele osób z góry stwierdziło, że ten wybór castingowy jest nietrafiony. Co jednak na ten temat sądzą fanatycy "Zmierzchu"?

"The Batman" - fani "Zmierzchu" o roli Roberta Pattinsona

W ciągu ostatnich kilku lat Pattinson występując w takich produkcjach jak "Lighthouse", "Cosmopolis", "Life", "Good Time" i "Król" udowodnił, że ma prawdziwy talent aktorski i jego osiągnięcia nie kończą się na adaptacji książkowej serii Stephenie Meyer. Z tego powodu Matt Reeves wytypował go do roli nowego Bruce'a Wayne'a, który wieczorami zmienia się w obrońcę Gotham.

W końcu zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu "The Batman" i chociaż reakcje większości odbiorców są nadzwyczaj pozytywne, nie brakuje widzów sceptycznie nastawionych, według których Pattinson nie nadaje się do roli Mrocznego Rycerza. Okazuje się, że fani "Zmierzchu" stoją do nich w opozycji.

Na oficjalnym koncie na Twitterze sagi "Zmierzch" nie tylko udostępniono zapowiedź nowego "Batmana", ale również dość dosadnie stwierdzono, że odtwórca Edwarda jest idealnym Waynem.

" Opadła mi szczęka. "

Nie dziwimy się, bo to co twórcy "The Batman" zaprezentowali w zwiastunie, potwierdza, że warto czekać na ten film. Oczywiście można być złośliwym i stwierdzić, że fani "Zmierzchu" zachwyciliby się, gdyby Pattinson wystąpił reklamie, lecz trailer udowodnił, że aktor nie tylko pasuje do roli, ale również pokazuje, jak dużo pracy wykonał, by zagrać Mrocznego Rycerza.

"The Batman" - kiedy premiera?

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała filmowcom plany i premiera produkcji została przełożona na 1 października 2021 roku. O tym, czy Pattinson rzeczywiście wypadnie dobrze w "The Batman" przekonamy się więc dopiero za ponad rok.

Talent aktora będziemy jednak mogli podziwiać już niedługo w nowym filmie Christophera Nolana pod tytułem "Tenet".

