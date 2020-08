Co musiał zrobić Tom Holland żeby dostać rolę Spider-Mana? Zobacz nagranie z castingu [WIDEO]

Kinowe uniwersum Marvela z roku na rok poszerza się nie tylko o kolejne tytuły, ale również nowe postacie. Obecnie jest to tak potężna marka, że wielu aktorów marzy, by wystąpić w produkcji MCU. Przed światem superbohaterów stoi teraz otworem nowy rozdział i jest to niesamowita okazja dla początkujących młodych talentów, które będą mogły wcielić się w nowe pokolenie herosów. Szlaki przetarł im Tom Holland, który w 2016 roku wcielił się Spider-Mana. Jak aktor dostał tę rolę?

Jak Tom Holland dostał rolę Spider-Mana?

Angaż do filmu Marvela to nie tylko ogromne pieniądze i międzynarodowa sława, ale również miejsce, z którego można się wybić do jeszcze większej kariery. Szczególnie ważne jest to dla młodych aktorów. Kiedy Marvel ogłosił, że poszukuje odtwórcy Petera Parkera, na casting zgłosiły się setki chętnych. Wybór padł w końcu na Toma Hollanda, który miał już doświadczenie w Hollywood.

Nowy Spidey zadebiutował w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" i pełnił w nim rolę epizodyczną. Skrzydła rozwinął dopiero rok później w produkcji "Spider-Man: Homecoming". Serwis IGN zaprezentował, jak wyglądał casting do roli popularnego herosa. Okazuje się, że Holland musiał stanąć oko w oko z jednym z gwiazdorów MCU.

Nagranie z castingu pokazuje próby do scen interakcji Spider-Mana i Kapitana Ameryki. To dość ważny moment bitwy dwóch zwaśnionych drużyn superbohaterów. Z tego powodu twórcy musieli sprawdzić, czy pomiędzy Hollandem i Chrisem Evansem jest swego rodzaju chemia.

Młody aktor miał na sobie kostium Spider-Mana (domową wersję) i musiał nie tylko opanować tekst, ale również pokazać jak się rusza. Powyższe nagranie udowadnia, że Tom Holland jest urodzony do tej roli i twórcy zapewne nie mieli problemu, żeby obsadzić go w trzeciej części "Kapitana Ameryki".

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Fani Pajęczaka czekają obecnie na trzecią osłonę jego solowych przygód, która początkowo miała trafić do kin latem 2021 roku. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany i twórcy nie mogli rozpocząć zdjęć do filmu zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Z tego powodu przesunięto premierę wciąż niezatytułowanego sequela. "Spider-Man 3" pojawi się w kinach najwcześniej 17 grudnia 2021 roku. Miejmy nadzieję, że ta data już się nie opóźni.

