Co obejrzeć w święta 2020? Program telewizyjny na Gwiazdkę i Boże Narodzenie

Święta to dla wszystkich telewizji czas na to, by pokazać stare i sprawdzone hity, bez specjalnego kombinowania i testowania nowych rozwiązań. Dlatego nie zdziwcie się, że na liście produkcji znajdziecie raczej znajome dla was tytuły, bez żadnych niespodzianek (no, może poza kilkoma pozycjami "premierowymi"). A co konkretnie zobaczymy w Święta w telewizji? Po kolei.

Program TV na 24 grudnia

Tutaj bez zbędnych niespodzianek - Polsat odkurzy swój szlagier i o 20:00 ruszy emisja "Kevina samego w domu". Inne największe stacje skupią się na kolędowaniu, ale późnym wieczorem i koneserzy kina znajdą kilka pozycji dla siebie. Wśród najciekawszych pozycji:

"Ojciec rodziny", komediodramat z Nickolasem Cage'em, TVP2 o 20:10

komediodramat z Nickolasem Cage'em, TVP2 o 20:10 "To właśnie miłość", komedia romantyczna z legendarną obsadą, TVN o 20:05

komedia romantyczna z legendarną obsadą, TVN o 20:05 "Cztery Gwiazdki", komedia familijna z mocną obsadą, TVN 7 o 23:35

komedia familijna z mocną obsadą, TVN 7 o 23:35 "Czekając na cud", dramat z Paulem Walkerem i Penelope Cruz, TVP 1 o 22:10

dramat z Paulem Walkerem i Penelope Cruz, TVP 1 o 22:10 "Czarownica", film fantasy Disneya z Angeliną Jolie, TV Puls o 22:00

Program TV na 25 grudnia

Boże Narodzenie stoi komediami i premierami - TVP pokaże m.in. debiutancki odcinek "Osieckiej" i "Krzysztofa Krawczyka - całe moje życie". Oprócz tego wspomniane komedie typu "Paddington", czyli przesłodka opowieść o kochanym misiu, a także "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra", czyli jedna z najlepszych komedii XXI wieku jeśli chodzi o polski dubbing. TVN i Polsat zaproponują natomiast familijne hity, czyli "Królewną Śnieżkę i Łowcę" i "Dziadka do orzechów i cztery królestwa":

"Paddington", przesłodki film familijny, TVP1 o 16:20

przesłodki film familijny, TVP1 o 16:20 "Osiecka", pierwszy odcinek serialu biograficznego, TVP1 o 20:15

pierwszy odcinek serialu biograficznego, TVP1 o 20:15 "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra", francuska komedia o dzielnych Galach, TV Puls o 20:00

francuska komedia o dzielnych Galach, TV Puls o 20:00 "Dziadek do orzechów i cztery królestwa", film Disneya, Polsat o 20:00

film Disneya, Polsat o 20:00 "Królewna Śnieżka i Łowca", Chris Hemsworth i Charlize Theron w filmie akcji, TVN o 20:05

Chris Hemsworth i Charlize Theron w filmie akcji, TVN o 20:05 "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie", film dokumentalny o legendarnym polskim piosenkarzu, TVP1 o 21:00

Program TV na 26 grudnia

Drugi dzień świąt nie jest już tak ciekawy jak poprzednie - TVN zaproponuje nam jedną z najlepszych komedii romantycznych w historii w postaci "Masz wiadomość" z Tomem Hanksem i Meg Ryan, TVP1 zaproponuje widzom komedię romantyczną w postaci "Dzień dobry, kocham cię" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego, natomiast nieco większej adrenaliny powinna dostarczyć widzom TV Puls, która pokaże "Parkera" z Jasonem Stathamem i Jennifer Lopez: