Co oglądać w dobie koronawirusa? James Gunn stworzył listę 10 filmów do nadrobienia podczas kwarantanny

Pandemia koronawirusa spowodowała, że znaczna część populacji Ziemi siedzi w tym momencie zamknięta w domu z powodu kwarantanny. Nie chodzi jedynie o osoby chore na COVID-19. Rządy wielu krajów zdecydowały się przeciwdziałać epidemii, a najprostszym środkiem jej zapobiegania, jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich i tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa przenoszenia choroby. Problemem dla wielu osób jest jednak... nuda. James Gunn postanowił pospieszyć im z pomocą.

Introwertycy epidemię koronawirusa znoszą ze spokojem, ale dla ekstrawertyków dwa tygodnie spędzone w czterech ścianach to istny koszmar.

Jak zabić nudę? Reżyser "Strażników Galaktyki" postanowił zaangażować się w walkę z chorobą i wspomóc osoby, które zdecydowały się zostać w domu. W końcu w tym czasie można nadrobić filmowe zaległości. Z tego powodu stworzył listę 10 filmów wartych obejrzenia.

"

10 ŚWIETNYCH FILMÓW, KTÓRYCH RACZEJ NIE WIDZIELIŚCIE, DO OGLĄDANIA W CZASIE SAMOKWARANTANNY. To ważne dla światowego zdrowia, żeby ograniczyć kontakty społeczne jak to tylko możliwe. W nadziei, że się zastosujecie do zaleceń, postanowiłem zrobić tę listę. "