Akcja #SiedźWDomu zatacza coraz większe kręgi. Po tym jak zamknięto szkoły, restauracje, kina i inne ośrodki kultury, a większość pracowników różnorodnych firm została wysłana na pracę z domu, znaleźliśmy się w posiadaniu większej ilości wolnego czasu.

Co można robić podczas wydłużonego pobytu w domu? Chociażby oglądać seriale. Nie wiecie jednak, jakie produkcje zobaczyć na najpopularniejszych platformach streamingowych? Podpowiadamy kilka wartych uwagi tytułów.

1. Rok za rokiem

Miniserial, będący koprodukcją BBC i HBO, opowiadający o życiu zwyczajnej brytyjskiej rodziny z perspektywy 15 lat dramatycznych społeczno-gospodarczych przemian. Produkcja, rozpoczynająca się w 2019 roku przygląda się, jak może zmienić się otaczający nas świat w przeciągu najbliższych kilkunastu lat.

Najciekawszą rzeczą, zaprezentowaną w serialu jest bardzo szybka adaptacja ludzi do nowej sytuacji. Gdy minie pierwszy szok, bohaterowie bardzo szybko przyzwyczajają się do nowych warunków, traktując je jako coś zupełnie normalnego. „Rok za rokiem” wydaje się w tym kontekście idealną propozycją na czas kwarantanny i zmieniającego się za naszymi oknami świata.

Serial dostępny na platformie HBO GO.

2. Euforia

Serial dla młodzieży, jakiego jeszcze nie było. Rue (świetna Zendaya), młoda dziewczyna wraca do szkoły, po wakacjach spędzonych na odwyku. Kolejne tygodnie, spędzone z rówieśnikami, będą dla niej próbą „życia bez nałogu”. Serial przygląda się problemom współczesnej młodzieży z nowej perspektywy.

Produkcja dosłownie wciąga do świata przedstawionego, silnie oddziałując na wszystkie zmysły widza i w intrygujący sposób pokazując mu perspektywę postrzegania świata poszczególnych bohaterów.

Serial dostępny na platformie HBO GO.

3. Szkoła dla elity

Hiszpański serial młodzieżowy, opowiadający o uczniach pewnej elitarnej szkoły. Z pozoru warunki w placówce są idealne. Kiedy jednak jedna z uczennic zginie w niewyjaśnionych okolicznościach, cała sytuacja zostanie wywrócona do góry nogami. Szybko okaże się, że pod powłoką normalności, każdy skrywa jakiś dramatyczny sekret.

Intryga kryminalna pcha akcję do przodu, a dynamiczne relacje między bohatarmi budują dodatkowy dramatyzm. Sprawia to, że „Szkoła dla elity” to niezsykle udany, wciągający serial, który potrafi wzbudzić wiele emocji. Fakt, że część obsady grała również w popularnej serii „Dom z papieru” stanowi jedynie miły dodatek.

Serial dostępny na platformie Netflix.

4. To nie jest OK

Serial młodzieżowy, bazujący na serii komiksów Charlesa Forsmana, autora „The End of the F***ing World”, również przeniesionego na ekran. Sydney (znakomita Sophia Lilis) to zwyczajna nastolatka, mieszkająca w małym miasteczku.

Dziewczyna czuje się wyobcowana i niezrozumiana przez rówieśników, a jej stany emocjonalne zmieniają się w zaskakującym tempie. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że Sydney odkrywa że posiada nadprzyrodzone zdolności. Serial szybko wciąga w swoją akcję, a charakter głównej bohaterki przyciąga nas na dłużej.

Serial dostępny na platformie Netflix.

5. Community

Serial komediowy, opowiadający o grupie studentów, którzy uczęszczają na zajęcia na lokalnym uniwersytecie. Siłą serialu jest jego specyficzny, popkulturowy charakter. Dzięki jednemu z bohaterów, większość odcinków stanowi nawiązanie do jakiegoś gatunku filmowego, bądź konkretnej produkcji. Interakcje między bohaterami okraszone są zaś niemal każdym rodzajem humoru. Dlatego „Community” stanowi wyśmienitą dawkę pozytywnej energii.

Serial dostępny na platformie Amazon Prime Video.

6. BoJack Horseman

"BoJack Horseman" to znakomity serial animowany dla dorosłych. BoJack to dawna gwiazda znanego i lubianego serialu telewizyjnego, emitowanego w latach 90. Teraz spija jedynie śmietankę po tamtym sukcesie, oddając się alkoholowi i imprezom. Próbuje jednak wrócić do showbiznessu. Z różnym skutkiem.

„BoJack Horseman” to produkcja komediowa, która nie boi się jednak zadawać ważnych pytań i stawiać bohatera przed ważnymi dylematami moralnymi. Główny bohater to postać wielowymiarowa, która potrafi przyciągnąć uwagę na dłużej.

Serial dostępny na platformie Netflix.

7. Fleabag

Głośny serial brytyjskiej aktorki i scenarzystki Pheobe Waller-Bridge, nagrodzony dwoma Złotymi Globami oraz sześcioma nagrodami Emmy. „Fleabag” to opowieść o młodej dziewczynie, która próbuje prowadzić normalne życie w Londynie.

Serial przyciąga uwagę przede wszystkim specyficzną formą stałego łamania czwartej ściany, gdy bohaterka zwraca się wprost do widza, rzucając humorystyczne uwagi, komentujące jej bieżącą sytuację. A także specyficznymi perypetiami, które ciągle jej się przytrafiają. Największa z nich? Kobieta zakochuje się w księdzu.

Serial dostępny na platformie Amazon Prime Video.

Czytaj także: Netflix: nowości na marzec.

8. Dolina Krzemowa

Prześmieszny i prześmiewczy serial, przyglądający się pracy małego start-upu, rozpoczynającego pracę nad nową aplikacją, która może zrewolucjonizować świat technologii. Serial w wyśmienity sposób ogrywa absurdy wielkich korporacji oraz specyficzny sposób zachowania środowiska informatyków.

Posiada też niezwykle cenną lekcję, mówiącą, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można znaleźć wyjście. Jeśli tylko w odpowiedni sposób szuka się rozwiązania.

Serial dostępny na platformie HBO GO.

9. Parks and Recreation

Serial komediowy, przyglądający się pracy urzędu ds. parków i rekreacji małego miasteczka w stanie Indiana. Produkcja przygląda się absurdom biurokracji placówek rządowych, przedstawiając przy tym paletę barwnych postaci.

Centralna bohaterka – Leslie Knope (znakomita Amy Pohler) jest kobietą silnie zaangażowaną w swoją działalność, wierzącą że działania jej departamentu mogą doprowadzić do prawdziwego polepszenia sytuacji mieszkańców miasteczka. Leslie musi poradzić sobie jednak z licznymi obostrzeniami i ogólnie panującym stylem pracy, aby wprowadzić swoje pomysły w życie. Serial bawi w szczególności, dzięki wyśmienitemu aktorstwu. Warto wynotować, że jedne z ważniejszych ról grają tu Chris Pratt i Aubrey Plaza.

Serial dostępny na platformie Amazon Prime Video.

10. Lovesick

Miłość w czasach zarazy. Urokliwy brytyjski serial komediowy, który rozpoczyna się od zdiagnozowania u głównego bohatera chlamydii. Jako, że jest to choroba przenoszona drogą płciową, młody mężczyzna zobowiązany jest przekazać informację o swoim stanie zdrowia wszystkim partnerkom, które mogły zostać potencjalnie zarażone. Tak rozpocznie się pełna zabawnych sytuacji historia, w której bohater przypomni sobie dlaczego zakończyła się większość jego związków.

Serial dostępny na platformie Netflix.

Czytaj także: Powstają polscy "Przyjaciele". O czym opowie serial "Rekiny Warszawy"?