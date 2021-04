Co oglądać w telewizji w Wielkanoc? Przegląd ciekawych filmów

Długi świąteczny weekend trzeba jakoś spędzić. Kiedy już stracimy ochotę na dyskusje z familią, to można zasiąść przed telewizor i odpalić jakiś film. Zobaczmy, co ciekawego nadawcy zaoferują nam w Święta Wielkanocne 2021.

Wielki Piątek

TVP1 - "Noe: Wybrany przez Boga", 22:35

Russel Crowe (Noe) i Emma Watson (jego córka Ila) występują w adaptacji religijnego komiksu Darrena Arronofsky'ego (który oczywiście również wyreżyserował omawiany film). Nie jest to może produkcja najwyższych lotów, ale patrząc na to, o której jest emitowana, to może pomoże wam zasnąć.

TVP2 - "Cudowny chłopak", 21:20

Julia Roberts zachwyca jako matka Auggiego, 10-letniego chłopca, który urodził się z wadą genetyczną, powodującą deformację twarzy. Chłopiec pierwszy raz idzie do szkoły, co nie jest dla niego łatwe.

Polsat - "Czarownica 2", 20:00; "Ghost in the Shell", 22:45

Polsat stawia na blockbustery - "Czarownica 2" to przebój z Angeliną Jolie w roli głównej. Diabolina zaprzyjaźniła się z Aurorą/Śnieżką, ale ich nową relację czeka test w postaci wesela młodszej z kobiet. "Ghost in the Shell" to natomiast hollywoodzka aktorska adaptacja legendarnego anime z lat 90. ze Scarlett Johansson w roli głównej. Szkoda, że stacja nie pokusiła się o pokazanie znacznie lepszego oryginału.

TVN - "Król Artur: Legenda miecza", 20:00

Jeśli nie macie ochoty na "Czarownice 2", to TVN pokaże film akcji od Guya Ritchie'ego z Charlie'em Hunnamem w roli głównej. Produkcja to oczywiście kolejna adaptacja legendy o Królu Arturze, tylko tym razem opowiedziana przez jeden z najbardziej kreatywnych umysłów pracujących obecnie w branży filmowej. Dobra rozwałka na początek weekendu.

Wielka Sobota

Ten dzień jest absolutnie bezsensowny. TVP1 pokaże swój film dokumentalny o Krzysztofie Krawczyku, TVN zaprezentuje "Bridget Jones 3", czyli najgorszą część z całej serii, a resztki honoru ma chociaż TVN7, który ma w planach pokazanie "Gladiatora" Ridleya Scotta z Russelem Crowe'em i Joaquinem Phoenixem w rolach głównych. Nie można też zapomnieć o wspaniałej muzyce Hansa Zimmera. Film będzie wyemitowany o 20.

Niedziela Wielkanocna

Krzysztof Krawczyk tym razem zaprezentuje się nam ze swojej najlepszej strony, czyli tej rozśpiewanej - TVP2 ma bowiem w planie pokazać o 23:45 przekrojowy koncert artysty. Z ciekawszych propozycji są jeszcze "Szybcy i wściekli 6" (TVN, 21:35), a o 21:15 TVP1 wyemituje "Cud Życia - Koncert Wielkanocny", w którym Andrea Bocelli wraz z żoną i córką wykona swoje największe przeboje, a także niewykonywane wcześniej smaczki dla koneserów. Na scenie towarzyszyć mu będzie Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Poniedziałek Wielkanocny

TVP1 idzie w polskie produkcje - pokażą bowiem odświeżoną wersję "Potopu" (szkoda tylko, że o 7 rano), a także "Nie lubię poniedziałku" (13:55). Polsat ma propozycje bardziej kids friendly, ponieważ o 14:20 będziemy mieli okazję zobaczyć "Zaplątanych", czyli Roszpunkę w wersji bardziej komediowej, a o 20:00 planowana jest emisja "Króla Lwa". Niestety, chodzi jednak o "aktorską" wersję Jona Favreu z 2019 roku. TVN pokaże natomiast o 21:55 średniego akcyjniaka "Columbiana" z Zoe Saldaną w roli głównej.

Dlatego raczej sugerujemy odpalenie Netfliksa, HBO GO albo Amazona Prime i nadrobienie serialowych/filmowych zaległości. Oprócz niezłej oferty w piątek, to telewizja raczej nic ciekawego nie pokaże.