Co piąty kinoman uda się do kina od razu po ich otwarciu, wynika z badania przeprowadzonego przez Multikino

Sieć multipleksów Multikino, wraz z firmą badawczą YourCX przebadało w kwietniu ponad 19,5 tysiąca kinomanów, aby zobaczyć, jak stali bywalcy kin reagują na zamknięcie tych ośrodków kultury.

Z badania jasno wynika, że aż 85% badanych planuje udać się do kina w ciągu dwóch miesięcy od jego ponownego otwarcia. Aż 20% z nich jest skłonnych udać się na seans tuż po ogłoszeniu zdjęcia zakazu gromadzenia się w salach.

Oświadczenie Multikina

Wraz z badaniem, media otrzymały także oficjalne pismo od szefostwa sieci kin.

" Cieszymy się, że tak duży procent badanych chce wybrać się właśnie do kina. Pełni ono bardzo ważną rolę w naszym życiu. Od zawsze kino stanowiło rozrywkę pozwalającą oderwać się od codziennych trosk z pracy, domu czy szkoły. Sala kinowa sprawia, że nasze problemy zostawiamy nim przekroczymy jej próg, a film porywa nas w nowe miejsce, pozwala się zatracić i poczuć się jak bohater oglądanej produkcji. Uważam, że po epidemii koronawirusa kino może odegrać bardzo ważną społeczną, terapeutyczną rolę pomagając w powrocie do równowagi – dodaje Mariusz Spisz, Członek Zarządu Multikino S.A. "

Inne wyniki badania

Wartym wynotowania jest także fakt, że połowa ankietowanych deklaruje, że seans w kinie będzie pierwszą pozadomową rozrywką, którą planują już po zakończeniu pandemii i względnego powrotu do normalności.

Mariusz Spisz podkreśla, że to dlatego że kino zbliża ludzi i stanowi przyjemną formę spędzania wolnego czasu.

" Jest to rozrywka, która była dostępna zawsze, a patrząc na frekwencyjny rekord z 2019 roku i ponad 60,2 mln widzów w kinach widać, że oglądanie filmów na wielkim ekranie to dla Polaków rytuał, gwarantujący emocje, których nie zapewni domowy seans filmowy – dodaje. "

Ciekawym wynikiem jest też informacja, że 60% wszystkich ankietowanych chodzi do kina z osobą towarzyszącą. Oznacza to, że 40% kinomanów wybiera się do kina samemu. To dobry znak, pokazujący, że zmienia się percepcja samotnego oglądania filmów w kinie i samodzielne seanse przestają być czymś, na co zwraca się większą uwagę.

