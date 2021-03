Co tak naprawdę mówi Groot? James Gun skomentował fanowskie tłumaczenie wypowiedzi bohatera Marvela

James Gunn postanowił przyjrzeć się fanowskiemu tłumaczeniu słów, które Groot wypowiada w filmach "Strażnicy Galaktyki 2", "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame". Czy autor translacji był bliski prawdy?

Co mówił Groot? James Gun odpowiada

"Strażnicy Galaktyki" to wyjątkowa seria filmowa wśród produkcji MCU. Nie dość, że jest space operą z elementami komedii familijnej, to jeszcze skupia się na komiksowych superbohaterach, którzy do niedawna byli bardzo słabo kojarzenia nawet przez marvelowych wyjadaczy. Gunn podbił jednak serca widzów MCU niesamowitymi bohaterami. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się Groot.

Oprócz tego, że jest kosmitą z gatunku Flora Colossus, czyli humanoidalnych, przemieszczających się i rozmawiających roślin, rozczula swoim charakterem i bawi jednymi słowami, jakie zna: "I am Groot". Przez wszystkie filmy, w których pojawiają się Strażnicy Galaktyki, przewija się ten sam żart, polegający na ukazaniu dialogów pomiędzy członkami grupy a mówiącym w kółko te same trzy słowa Grootem.

Widzowie nie wiedzą, co tak naprawdę mówi Groot, ale znalazły się takie osoby, które postanowiły wywnioskować wypowiedzi herosa z kontekstu prowadzonych przez niego rozmów. James Gunn natrafił na Tik Toku na jedno z nagrań, w których internauta postanowił zaprezentować swoje tłumaczenie słów Groota. W jak dużym stopniu pokryło się z tym, co było zapisane w scenariuszu? O tym filmowiec napisał w poście na Twitterze.

To wideo przedstawia "prawdziwe" tłumaczenie kwestii Groota ze scenariusza (tak, zawsze je sobie piszę). Ostatnie "Tato" jest poprawne (ponieważ powiedziałem o tym wcześniej). Pozostałe słowa są bloskie prawdy, dobre tropy, ale nie dokładne. Nadal uważa, że to dobra robota!

Jak więc widać, powyższe tłumaczenie fragmentów z filmów Marvela nie obrazuje tego, co naprawdę mówił Groot. O tym, że w "Infinity War" zwraca się do Rocket Racoona per "tato", reżyser wyjawił jakiś czas temu.

Gunn zdradził też, że Groot, szczególnie w wersji nastoletniej stał się strasznie opryskliwy i lubi sobie rzucić mięsem. Niestety reżyser nie powiedział jakich przekleństw dokładnie używa uroczy kosmita.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Groot oraz pozostała część załogi statku Benatar powrócą w filmie "Strażnicy Galaktyki 3". Jego premiera została kilkukrotnie opóźniona - najpierw z powodu zwolnienia Gunna przez Disneya, a potem przez pandemię koronawirusa, która poważnie wpłynęła na cały harmonogram wydawniczy Hollywood. Gunn powrócił na łono Marvela, ale prace nad trzecią częścią "Strażników Galaktyki" rozpoczną się dopiero za jakiś czas. Premierę filmu zaplanowano na rok 2023. Kosmiczni herosi powrócą jednak odrobinę wcześniej, bo pojawią się w filmie "Thor: Love and Thunder", który trafi do kin 11 lutego 2022 roku.