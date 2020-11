Nowa animacja studia Pixar pt. "Co w duszy gra" doczekała się zwiastuna z polskim dubbingiem. Zapowiedź umożliwia widzom pierwszy kontakt z polskojęzycznym Joe Gardnerem, głównym bohaterem filmu, któremu głosu użyczył Tomasz Kot. Disney przedstawił też pozostałych członków obsady polskiej wersji "Soul", w której znalazły się legendy polskiego dziennikarstwa i popularni wokaliści.

Zwiastun "Co w duszy gra" z polskim dubbingiem

"Muzyka porusza serca. Muzyka i życie to jedno, trzeba tylko nauczyć się ją słyszeć" mówi Joe Gardner głosem Tomasza Kota w polskim zwiastunie "Co w duszy gra". Główny bohater nowej animacji studia Pixar to nauczyciel muzyki i dyrygent szkolnej orkiestry, który całe życie marzył o karierze muzyka jazzowego. Poznajemy go w momencie, gdy przechodzi kryzys, dochodząc do wniosku, że marzenie to nigdy się nie spełni. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że jest w błędzie. Przez jedno niespodziewane zdarzenie trafia do wyjątkowego miejsca, gdzie musi ponownie zastanowić się nad tym, czym właściwie jest dusza. Tam też spotyka niezwykłą postać – duszę 22... W polskim zwiastunie "Soul" poza Tomaszem Kotem możemy usłyszeć także piosenkę z filmu w wykonaniu Igora Herbuta:

Polska obsada animacji "Co w duszy gra"

Jak wspominaliśmy już na samym początku, Tomasz Kot nie jest jedyną gwiazdą polskiej wersji "Co w duszy gra". Disney Polska zgromadził prawdziwą plejadę legendarnych postaci i topowych artystów. W filmie "Co w duszy gra" z polskim dubbingiem usłyszymy m.in. Wojciecha Manna, Marka Niedźwieckiego, Hirka Wronę, Piotra Kędzierskiego i Krzysztofa Jankowskiego, a także Krzysztofa Zalewskiego, Pawła Domagałę i Igora Kwiatkowskiego. W duszę 22 wcieli się natomiast Joanna Koroniewska.

"Co w duszy gra" to najnowsze dzieło Kempa Powersa i Pete'a Doctera, laureata dwóch Oscarów za "Odlot" i "W głowie się nie mieści", który napisał również scenariusz do filmu wraz Mikem Jonesem. Producentką jest Dana Murray. Reżyserem polskiej wersji językowej "Co w duszy gra" został Wojciech Paszkowski, zaś polskie dialogi napisał Jan Wecsile.

"Co w duszy gra" - kiedy premiera?

"Co w duszy gra" na rynku amerykańskim trafi bezpośrednio na platformę streamingową Disney+. Na szczęście w Polsce nie ominie sal kinowych. Premiera najnowszej animacji Pixara w polskich kinach odbędzie się 25 grudnia 2020 roku.