Co znika z HBO GO z końcem stycznia 2021? Serwis usuwa ponad 30 tytułów

Podczas gdy na HBO GO debiutują "Ptaki Nocy" czy 2. odcinek specjalny "Euforii", z serwisu znikają inne filmowe hity. Sprawdź, co warto obejrzeć, zanim zostanie usunięte z platformy.

Styczeń 2021 w HBO GO: Pełna lista usuwanych tytułów

Tradycyjnie wraz z premierami nowych hitów, przychodzą czystki w bibliotece serwisu HBO GO. Ostatniego dnia stycznia 2021 z platformy zniknie ponad 30 tytułów. Wśród nich znalazły się widowiskowa "Księga dżungli" (2016), legendarne "Czułe słówka" (1983) i "Dzieci gorszego boga" (1986), a także nagrodzony 9 Oscarami "Angielski pacjent" (1996). Uwaga fanki i fani Matthew McConaughey'a! Tylko do soboty 30 stycznia 2021 na HBO GO obejrzycie najbardziej strawną komedię romantyczną z jego udziałem, czyli "Jak stracić chłopaka w 10 dni". Co jeszcze zniknie z serwisu HBO? Poniżej zamieszczamy pełną listę tytułów usuwanych ostatniego dnia stycznia 2021:

Jak stracić chłopaka w 10 dni (dostępne tylko do 30 stycznia 2021)

Szczypta romansu

Powrót Różowej Pantery

Towarzysz detektyw

Mrzyj, monstrum, mrzyj Henry. Portret seryjnego mordercy

Czułe słówka

Miasteczko Wayward Pines

Hailey Dean Mysterises: Death on Duty

Artemis Fowl

Księga dżungli

Wizja 3

Różowa pantera kontratakuje

Styks

Pańskie czasy

Gęste rzęsy Lauriego

Dobry dinozaur

Słońce też jest gwiazdą

Robot i Frank

Tranzyt

Zabójczy układ

Najlepsi wrogowie

Rafiki

Szkoła melanżu

Stuart Malutki 2

Dzieci gorszego boga

Pokój do wynajęcia

Oko na delikwenta

Popiół

Angielski pacjent

Zwykłe chwile

Gość

Próżnia

Peel

"Star Wars IX" zniknie z HBO GO w lutym 2021

W kwestii tytułów usuwanych z HBO GO, warto zwrócić uwagę również na to, że z serwisu zniknie niebawem ostatnia część sagi Skywalkerów. Nie odbędzie się to wprawdzie z końcem stycznia 2021, jednak zaledwie kilka dni później. "Gwiezdne wojny IX: Skylwaker. Odrodzenie" będzie można obejrzeć na platformie streamingowej HBO tylko do 5 lutego 2021.