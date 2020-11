Colin Firth zagra w ekranizacji komiksu o zombie. Co wiemy o "New York Will Eat You Alive"?

Colin Firth, przez długi czas kojarzony przede wszystkim jako Pan (Mark) Darcy, po raz kolejny będzie eksplorował nowe filmowe terytoria. Po świetnym występie w serii "Kingsman", Brytyjczyk znów pojawi się w adaptacji komiksu. Tym razem wypłynie jednak na jeszcze mniej znane wody, gdyż "New York Will Eat You Alive" ma być opowieścią o zombie.

Nowy film z Colinem Firthem - o czym będzie?

"New York Will Eat You Alive" (co w dosłownym tłumaczeniu brzmi "Nowy Jork pożre Cię żywcem") będzie adaptacją niezwykle popularnego cyfrowego komiksu "Zombie Brother", którego autorem jest Jia Haibo. Wcześniej na jego podstawie zrealizowano już 41-odcinkowe anime o tym samym tytule, a także sztukę teatralną.

"Zombie Brother" opowiada o zwykłym mężczyźnie żyjącym w mieście H, w którym wody zostały skażone wirusem przemieniającym ludzi w zombie. W efekcie mieszkańcy H zaczynają ewoluować w bardzo złą stronę i pożerać się nawzajem. By przeżyć i odszukać swoją dziewczynę, protagonista musi znaleźć drogę ucieczki z miasta. Możemy domyślać się, że Colin Firth wcieli się w głównego bohatera tej historii, zaś roboczy tytuł filmu pozwala domniemywać, że komiksowe miasto H w amerykańskiej produkcji zostanie zastąpione przez Nowy Jork.

"New York Will Eat You Alive" - obsada i twórcy

Mimo apokaliptycznej wizji zawierającej hordy nieumarłych, film "New York Will Eat You Alive" nie jest planowany jako horror, lecz pełna akcji komedia. Za kamerą stanie Todd Strauss-Schulson, który ma na swoim koncie m.in. "Jak romantycznie!" Netfliksa i "Dziewczyny śmierci", co jest dowodem, że świetnie radzi sobie z ironizowaniem na temat różnych gatunków filmowych. Strauss-Schulson będzie też jednym z producentów, obok m.in. Edwarda Chenga i Channinga Tatuma. Scenariusz napisze Alex Rubens ("Keanu") z pomocą Dana Gregora i Douga Manda, duetu stojącego za scenariuszami do "Jak poznałem Waszą matkę", "Crazy Ex-Girlfriend" i "Dr Dolittle".

Za produkcję odpowiada STXfilms, które niedawno zaprezentowało zwiastun pandemicznego horroru "Songbird". Szef studia, Adam Fogelson, nie kryje swojej radości ze współpracy z Colinem Firthem:

" Zawsze chcieliśmy obsadzić ten projekt w sposób, który ożywiłby materiał źródłowy i wzmocnił akcję, a nie można osiągnąć tego celu lepiej niż zatrudniając Colina Firtha. Od "Jak zostać królem" po "Kingsmana", Colin zawsze prezentuje Oscarowy poziom. Jesteśmy podekscytowani, że możemy pracować z nim ponownie przy "New York Will Eat You Alive" w roli, która pozwoli mu dobrze się bawić podczas prezentowania jego śmiertelnie poważnego humoru i doskonałego komicznego timingu. "

Colin Firth jest zdobywcą Oscara i Złotego Globu za główną rolę w filmie "Jak zostać królem". Nominacje do tych nagród otrzymał również za występ w "Samotnym mężczyźnie". Aktor był także pięciokrotnie nominowany do nagrody BAFTA (zdobył 2 statuetki) oraz do Emmy, Satelitów i Europejskiej Nagrody Filmowej. Na razie jego nazwisko jest jedynym na liście obsady filmu "New York Will Eat You Alive".