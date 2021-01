Choć fani Idrisa Elby najchętniej zobaczyliby go w roli następnego Bonda, w 2021 roku częściej niż w smokingu i muszce, będzie paradował na ekranach w kowbojskim kapeluszu. Gwiazdor zdecydował się postawić na nieco zapomniany gatunek, jakim jest western. W tym roku zobaczymy go w roli tajemniczego jeźdźca w dwóch produkcjach zrealizowanych dla Netflix.

O czym będzie film "Concrete Cowboy"?

Pierwsza z nich to "Concrete Cowboy", ekranizacja wielokrotnie nagradzanej powieści "Ghetto Cowboy" autorstwa Grega Neriego. Film, którego polski tytuł ma brzmieć "Kowboj na betonowej prerii", będzie opowiadał historię młodego Cole'a, którego mama wysyła do Filadelfii, gdzie ma mieszkać z nieznanym mu ojcem. Mimo początkowych oporów, niepokorny nastolatek wsiąka w świat miejskich kowbojów, do których należy jego ojciec.

Inspiracją do stworzenia tej historii byli prawdziwi czarni jeźdźcy z Północnej Filadelfii, którzy do dziś kontynuują swoją ponad stuletnią tradycję jako Fletcher Street Urban Riding Club. Nie jest to jednak organizacja poświęcona wyłącznie jeździectwu. Jej naczelnym celem od zawsze było stwarzanie bezpiecznej przestrzeni dla lokalnej młodzieży, by uchronić ją przed wstępowaniem do gangów, przestępczością i bezrobociem.

"Concrete Cowboy" - pierwsze zdjęcia z filmu

Netflix przy okazji ogłoszenia premiery filmu "Concrete Cowboy" w 2021 roku, zaprezentował dwa fotosy, na których możemy podziwiać gwiazdora "Stranger Things", Caleba McLaughlina, u boku Idrisa Elby. McLaughlin wcieli się oczywiście w młodego Cole'a, podczas gdy Elba zagra jego ojca, Harpa, który nieoczekiwanie znajduje wspólny język i nawiązuje więź z nastolatkiem. Zobaczcie pierwsze fotosy promujące film:

Fot. materiały prasowe Netflix

Fot. materiały prasowe Netflix

Reżyserem "Concrete Cowboy" jest początkujący reżyser, Ricky Staub, który pracował m.in. przy filmie "Królewna Śnieżka i Łowca". Wraz ze swoim współpracownikiem, Danem Walserem, napisał też scenariusz. Prócz głównych gwiazd "Kowboja", w filmie wystąpią także Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine Toussaint, Clifford "Method Man" Smith. Premiera już wkrótce.