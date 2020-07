Córka Michaela Jacksona jako Jezus-lesbijka. Oburzeni katolicy chcą zakazać filmu "Habit"

Kiedy jakiś filmowiec sięga po jakikolwiek wątek związany z katolicyzmem, musi liczyć się, że prędzej czy później obrazi czyjeś uczucia religijne. Szczególnie jeśli chce przelać tekst Nowego Testamentu przez postmodernistyczne sito. Tak właśnie się stało w przypadku filmu Belli Thorne pod tytułem "Habit".

"Habit" - katolicy chcą zakazać filmu z lesbijską wersją Jezusa

Uczucia religijne to bardzo drażliwa kwestia. Coś, co dla jednych jest jedynie symboliczną opowieścią gotową do kulturowej dekonstrukcji, dla innych stanowi niepodważalną i nietykalną świętość. Przez wielu katolików każda interpretacja różniąca się od oficjalnego stanowiska Kościoła Katolickiego jest odbierana jako atak lub blasfemia. Nic więc dziwnego, że kiedy zrobiło się głośno o roli Paris Jackson w najnowszym filmie Thorne, pojawiło się oburzenie wywołane rolą córki Michaela Jacksona.

Paris Jackson wciela się bowiem w kobiecą wersję Jezusa, która jest lesbijką. Wielu katolików poczuło się dotkniętych tego typu przedstawieniem ich mesjasza, więc natychmiast pojawiła się internetowa petycja, którą w chwili pisania artykułu podpisało ponad 275 tysięcy osób. Jej celem jest zakazanie filmu "Habit".

Petycja zatytułowana "ZAPOBIEGNIJ DYSTRYBUCJI FILMU HABIT" trafiła na Change.org. Celem jest zebranie 300 tysięcy podpisów, co zapewne jest tylko kwestią czasu. Została skierowana do firmy Warner. Bros, która odpowiada za dystrybucję "Habit".

" Wkrótce pojawi się nowy bluźnierczy film z Hollywood, przedstawiający Jezusa jako lesbijkę. W filmie "Habit" występuje Paris Jackson, która gra rolę "lesbijskiego Jezusa". Dystrybutorzy jeszcze go nie wypuścili, więc rozpowszechnijmy świadomość na ten temat i otwórzmy ludziom oczy na chrześcijańskofobiczne śmieci, które są obecnie rozpowszechniane, ale są z dziwnego powodu akceptowane i chwalone przez społeczeństwo. "

Organizacja One Million Moms również stworzyła podobną petycję w tej samej sprawie. Podpisało ją ponad 70 tysięcy użytkowników.

"Chrześcijańskofobiczny śmieć", jak został nazwany w petycji film "Habit" nie doczekał się nawet zwiastuna. Wiadomo, że udało się skończyć zdjęcia na planie przed wybuchem pandemii koronawirusa, ale na razie nie zapowiedziano daty premiery. Mimo tego, że nikt na świecie nie widział jeszcze "Habit", katolicy mają już wyrobioną opinię na temat filmu. Jeden szczegół rozsierdził ich na tyle, że są gotowi walczyć o uniemożliwienie produkcji ujrzenia światła dziennego.

Prawdopodobnie powyższa petycja i krytyka środowisk katolickich i tak nie będzie miała żadnego wpływu na premierę filmu. O wiele większym zmartwieniem jego twórców jest sytuacja wywołana COVID-19 i zamkniętymi kinami na całym świecie. Jeśli restrykcje utrzymają się przez kolejne miesiące, niewykluczone, że "Habit" trafi na platformy VOD lub serwisy streamingowe takie jak Netflix. Wtedy zasięg filmu będzie o wiele większy.

