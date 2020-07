Coś dla fanów "Martwego zła"! Zobacz zwiastun dokumentu o kultowym horrorze

Każdy fan kina grozy ma specjalne miejsce w swoim czarnym serduszku, w którym mieści się cała miłość do serii "Martwe zło". Niektórzy mają tego miejsca mniej, niektórzy więcej. Do tej drugiej kategorii zaliczają się na pewno twórcy filmu dokumentalnego poświęconemu historii Asha Williamsa, zatytułowanego "Hail to the Deadites". W sieci pojawił się zwiastun produkcji.

"Hail to the Deadites" - film dokumentalny o serii "Martwe zło"

Makabryczna mroczna komedia lub komediowy krwawy horror - chyba tak najłatwiej opisać słynne dzieło Sama Raimiego z Bruce'em Campbellem w roli głównej. "Martwe zło" stało się tak popularne, że odniesienia do serii pojawiają się w niezliczonych tekstach kultury.

Nie powinno więc dziwić, że powstał film dokumentalny o tej słynnej produkcji i niezliczonej rzeszy jej fanów. Prace nad dokumentem "Hail to the Deadites" trwają od siedmiu lat i w końcu zaprezentowano ich pierwsze efekty.

Podczas 24. edycji imprezy Fantasia International Film Fest, zaprezentowano pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji. Jak się prezentuje?

"Hail to the Deadites" to film, który ukaże fascynatów "Martwego zła". Poznamy losy wielu fanatyków serii grozy z całego świata, którzy poświęcili swoje życie głośnemu tytułowi Raimiego. W produkcji nie zabraknie jednak występu uwielbianego przez rzesze fanów Bruce'a Campbella. 80-minutowy dokument oprócz miłośników "Martwego zła" zaprezentuje również rozmowy z twórcami serii, takimi jak Ted Raimi, Betsy Baker, Theresa Tilly, Ellen Sandweiss, Richard DeManincor, Tom Sullivan, Dan Hicks, Kassie Wesley DePaiva, Sarah Berry, Rick Domeier czy Bill Moseley.

Na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi premiera "Hail to the Deadites". Prawdopodobnie film trafi na platformę streamingową festiwalu Fantasia i będzie dostępny od 20 sierpnia do 2 września 2020 roku. Trudno jednak powiedzieć, czy kiedykolwiek ukaże się oficjalnie w Polsce.

