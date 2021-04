"Creed 3" - Sylvester Stallone nie powróci jako Rocky Balboa. Jaki jest tego powód?

Stallone, który wcielał się w ikonicznego boksera od 1976 roku, postanowił "wysłać postać na emeryturę" po premierze "Creeda 2" w 2018 roku. Wówczas aktor stwierdził na Instagramie, że jego historia została już zakończona i nadszedł czas na to, by Jordan przejął po nim pałeczkę.

Michael B. Jordan był niedawno gościem IGN-u, z którym porozmawiał na temat nadchodzącego "Creeda 3":

Myślę, że Sly nie ukrywał tego, że nie powróci w tym filmie. Ale wiecie, moim zdaniem jego duch zawsze będzie obecny w tej serii - w Adonisie jest trochę Rocky'ego. Ale to jest seria "Creed" i naprawdę chcemy stworzyć świat wokół niego. Zawsze będziemy mieli mnóstwo szacunku i wiele miłości dla niego i dla tego, co stworzył, ale chcemy popchnąć Creeda w innym kierunku i pokazać rodzinę, którą sam stworzył.

Stallone napisał wszystkie 6 filmów o Rockym, wyreżyserował 4 z nich, a potem pomógł w stworzeniu scenariusza do "Creed 2" (ten wyreżyserował Steven Caple Jr). Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że Michael B. Jordan również chciał spróbować swoich sił w roli twórcy, co zresztą sam powiedział w oświadczeniu zapowiadającym film:

Reżyseria zawsze była czymś, co mnie interesowało, ale musiał nadejść odpowiedni czas. Musiałem dojrzeć jako człowiek, rozwinąć się jako artysta i pouczyć się od geniuszy pokroju Ryana Cooglera i Denzela Washingtona. Wszystko to przygotowało mnie do tej roli.