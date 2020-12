Cytaty z Biblii, seks i zero przekleństw w zwiastunie nowego filmu Patryka Vegi. "Pandemia zmusiła nas do refleksji" [WIDEO]

Patryk Vega przyzwyczaił nas do wulgarnego języka i szokujących scen w swoich filmach. Tym razem jednak filmowiec zaskakuje widzów w nieco inny sposób. Zwiastun najnowszej produkcji Vegi ocieka seksem, jednak zamiast wszechobecnych przekleństw, narratorzy używają biblijnych metafor.

Na ekranie nowego filmu Vegi zobaczymy nowe twarze. Twórca tym razem zrezygnował z aktorów, z którymi współpracował przy innych produkcjach. W zwiastunie "Miłość, seks i pandemia" widzimy Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Muchę, Zofię Zborowską czy Tomasza Dedeka.

Już po tytule filmu możemy domyślić się, że nie zabraknie w nim mocnych, odważnych scen seksu przepełnionych nagością. Przedsmak możemy zobaczyć już w zwiastunie, który moralizuje widza. Narratorzy mówią w nim o zepsuciu świata, trudności w nawiązywaniu relacji i podążaniu za łatwą przyjemnością. Społeczną degrengoladę ma zatrzymać pandemia.

Vega opisuje film słowami:

To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film.