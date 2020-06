"Czarna wdowa" zadebiutuje wcześniej, niż planowano? Nowe informacje

Właściwie wszystko. Jak podają źródła bliskie NBA i Disneyowi, korporacja planuje zapewnić zawodnikom, kadrze trenerskiej i ich rodzinom jak najlepszą rozrywkę. Wśród atrakcji przygotowanych z okazji wznowionego sezonu koszykówki znajdziemy m.in. występy DJ-ów, komików i innych artystów, a także pokazy filmów wyprodukowanych przez Imperium Myszki Miki.

Black Widow zostanie pokazana wcześniej, niż planowano?

Niektórzy spekulują, że być może wśród proponowanych tytułów znajdą się takie, których nie widziała jeszcze publiczność. Niewątpliwie jedną z największych premier 2020 roku miał być film "Black Widow". Jak podaje insider Kevin Smith, Disney może pokazać produkcję koszykarzom i ich rodzinom podczas pobytu w resorcie wypoczynkowym. Jak pisze Smith:

" Jak podają źródła bliskie Disneyowi: firma udostępni graczom i ich rodziną bibliotekę swoich filmów. Wśród nich mają podobno pojawić się te, które nie miały jeszcze premiery kinowej - takie jak np. "Black Widow" od Marvela. "

To byłaby dość dziwna decyzja ze strony Disneya. Biorąc pod uwagę, jak bardzo firma przejmuje się wyciekami i przedpremierowymi spoilerami, to pokazanie filmu setkom osób na kilka miesięcy przed premierą jest zaskakujące. Jeżeli plan faktycznie zostanie zrealizowany, to możemy być pewni, że jakieś detale związane z fabułą filmu na pewno trafią do sieci.

Sam film "Black Widow" ma zadebiutować w kinach 5 listopada 2020 roku. Początkowo jego debiut miał się odbyć w maju tego roku.