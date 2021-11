Czeka nas powrót do Hogwartu z Harrym, Ronem i Hermioną! Oto zapowiedź 20. urodzin serii

W 2021 roku świętujemy 20. urodziny filmowej serii "Harry Potter" - to właśnie w 2001 roku do kin trafił "Kamień Filozoficzny", który rozpoczął magiczną franczyzę o nastoletnim czarodzieju. Twórcy postanowili uczcić okazję.

Filmy o Harrym Potterze świętują swoje 20. urodziny

Harry, Hermiona i Ron powracają - czy raczej aktorzy, którzy się w nich wcielali. Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint dołączą do Chrisa Columbusa i innych członków obsady w nadchodzącym specjalnym programie, który będzie retrospektywą na temat filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Ten zadebiutuje na HBO Max już 1 stycznia 2022 roku. Spodziewamy się, że niedługo później pojawi się również w Polsce (na HBO GO). Jeśli chodzi natomiast o sam program, to "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" opowie nam "czarującą historię tworzenia legendarnego filmu oraz rozmowy z obsadą".

W programie pojawią się m.in. Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch oraz Ian Hart.

Co jest dość ciekawe, to w oświadczeniu HBO Max zabrakło nazwiska ważnej postaci - chodzi oczywiście o J.K. Rowling. Pisarka kilka miesięcy temu spotkała się z mocną krytyką ze strony środowisk LGBTQ, kiedy podzieliła się krytycznymi komentarzami na temat osób transseksualnych.

Oprócz tego postanowili przygotować serię konkursów z quizami z okazji 20-lecia filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Te będą dostępne na łamach HBO Max, Cartoon Network i TBS, a są również plany na międzynarodową wersję konkursów (niestety na razie nie zdradzono szczegółów).