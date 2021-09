Członkowie Suicide Squad pojawią się w nowych "Strażnikach Galaktyki"? James Gunn uchyla rąbka tajemnicy

James Gunn niedawno zaczął pracować nad filmem "Strażnicy Galaktyki 3", przedstawiając fanom stosy papierów z kadrami i storyboardami, które zostaną przeniesione do rzeczywistości już niedługo. To spowodowało, że widzowie zaczęli zasypywać reżysera pytaniami o plany, a Gunn nawet odpowiedział kilku osobom.

James Gunn zrealizuje kolejny projekt dla DC Comics. O co może chodzić?

Jednym z najlepszych pytań było to, czy w "Strażnikach..." pojawią się jacyś aktorzy, których widzieliśmy w niedawnym "The Suicide Squad". Aktor zareagował bardzo entuzjastycznie:

- Czy zamierza pan zaprosić jakichś aktorów/aktorki z Suicide Squadu do Strażników? - Jest takie ogromne prawdopodobieństwo.

Gunn niedawno podzielił się z podcastem Happy Sad Confused, że był zdziwiony, iż nikt nie zauważył Pom Klementieff w "The Suicide Squadzie", gdy film zadebiutował w kinach oraz na HBO Max:

Ludzie wiedzą, że prawie obsadziłem Dave'a Bautistę w jednej z głównych ról, ale niestety nie dał rady tego wcisnąć do swoich planów. Ale oprócz tego, w filmie pojawia się Pom i nikt kompletnie tego nie zauważył... Przeczytałem jakieś setki recenzji i to mnie najbardziej zdziwiło. Zwłaszcza, że to nie było subtelne!