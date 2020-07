Czy Alden Ehrenreich powróci jako Han Solo? Aktor skomentował przyszłość serii

Fani "Gwiezdnych Wojen" nie mają wątpliwości. "Han Solo: Gwiezdne wojny – historie" to jeden z najgorszych filmów kinowego uniwersum. Istnieją jednak osoby, które chciałby zobaczyć dalsze losy młodego Hana Solo. Czy istnieje szansa, że Alden Ehrenreich ponownie wcieli się w słynnego kosmicznego przemytnika?

Alden Ehrenreich ponownie jako Han Solo?

Pomysł na stworzenie spin-offu o jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów "Star Wars" bez Harrisona Forda, który dla wielu osób jest uosobieniem Hana Solo, od samego początku był kontrowersyjny. Chociaż Ehrenreich starał się jak mógł, żeby przypominać Forda, dla wielu fanów postaci, te próby były co najwyżej średnio udane.

Film "Han Solo: Gwiezdne wojny – historie" kończy się jednak w taki sposób, że aż prosi się o drugą część. Z tego powodu Ehrenreich został zapytany w rozmowie z Esquire, czy doczekamy się sequela spin-offu "Star Wars". Co powiedział?

" Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. To znaczy, no wiesz, myślę, że nasz film był ostatnim ze starej ery "Gwiezdnych Wojen". "

Nie oznacza to jednak, że Ehrenreich pożegnał się z rolą Hana Solo na zawsze. Dał fanom małą nadzieję na powrót.

" Coś tam słyszałem, ale nic konkretnego. "

Co to może oznaczać? Niewykluczone, że aktor zaliczy występ gościnny w jednym z nadchodzących seriali "Star Wars", które trafią na Disney+. Być może dalsze losy bohatera poznamy właśnie za pomocą produkcji w odcinkach. O tym przekonamy się jednak dopiero za jakiś czas.

Pomysł na stworzenie osobnego filmu o Hanie Solo narodził się w 2012 roku, kiedy George Lucas planował powołać do życia serial "Star Wars: Underworld". To on miał ukazać widzów pierwsze spotkanie Hana z Chewbaccą oraz przejęcie Sokoła Millenium od Lando Calrissiana. Koniec końców pomysł został wcielony w życie kilka lat później już w czasie, kiedy prawa do "Gwiezdnych Wojen" należały do Disneya.

Film Rona Howarda od samego początku nie miał lekko. Nie chodziło jedynie o wygórowane wymagania fanów Hana Solo, ale przede wszystkim problemy natury technicznej. W trakcie realizacji doszło do zmiany reżysera, podczas której nakręcono 70% filmu od samego początku. Chociaż film nie został zmieszany z botem przez fanów i krytyków, zarobił o wiele mniej pieniędzy, niż się spodziewano.

Początkowo Ehrenreich podpisał umowę na trzy produkcje o Hanie Solo. Być może kontrakt ulegnie zmianie i aktor wystąpi jako kosmiczny awanturnik w jednym z seriali. Czy rzeczywiście tak się stanie? Fanom Solo pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

