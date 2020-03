Czy Daniel Radcliffe powróci jako Harry Potter w serii "Fantastyczne zwierzęta"?

Dla wielu fanów Harry'ego Pottera Daniel Radcliffe to jedna i ta sama osoba. Sam aktor marzy o tym, żeby odciąć się od swoją najsłynniejszej postaci. Nie zmienia to jednak faktu, że czarodziejski świat nadal jest żywy dzięki filmowej serii "Fantastyczne zwierzęta". Fani zastanawiają się, czy Radcliffe powróci kiedyś do swojej słynnej roli.

"Fantastyczne zwierzęta" - czy Daniel Radcliffe znów zagra Harry'ego Pottera?

Niedawno świat obiegła informacja, że gwiazdy serii "Harry Potter" spotkają się ponownie, by znowu wcielić się w bohaterów magicznego świata. Wśród nich zabraknie jednak Radcliffe'a.

Radcliffe zagrał w poprzednich miesiącach w dwóch filmach "Escape From Pretoria" oraz "Guns Akimbo". W związku z tym udziela wywiadów, promując oba tytuły. W rozmowie z Variety został jednak zapytany o zupełnie inny film - "Fantastyczne zwierzęta 3", do których niebawem ruszą zdjęcia. Miłośnicy serii stworzonej przez J.K. Rowling mają nadzieję, że w kontynuacji przygód Newta Scamandera zobaczymy futurospekcję, z Harrym Potterem w roli głównej. Co odpowiedział Radcliffe?

" Nie sądzę. Nie lubię odmawiać, ale to nie jest coś, do czego się spieszę. Myślę, że te filmy poszły dalej i dobrze radzą sobie bez nas. Cieszę się, że tak jest. Lubię moje obecne życie. Nie mówię, że nigdy nie dołączę do żadnej serii, ale lubię tę elastyczność mojej kariery. A nie chcę wejść w sytuację, w której jestem związany umową przez kilka lat. "

Aktor przyznał, że w ostatnich latach celowo wybiera nietypowe tytuły i unika blockbusterów. Do niedawna krążyły plotki, według których Radcliffe miał wystąpić w nadchodzącym serialu Marvela "Moon Knight". Aktor jednak zdementował te plotki.

Nowe filmy Daniela Radcliffe'a - kiedy premiera?

"Guns of Akimbo" to nietypowy film akcji w reżyserii Jasona Lei Howdena. Trafi do polskich kin 20 marca 2020 roku. Thriller "Escape From Pretoria" reżyserowany przez Francisa Annana zadebiutuje 5 marca 2020 roku.

