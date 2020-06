Czy Daredevil niedługo dołączy do MCU? Kiedy prawa do postaci wrócą do Marvel Studios?

Serial "Daredevil" był swego czasu wizytówką Netfliksa przyciągającą kolejnych abonentów platformy. Wkrótce powstały kolejne produkcje skupiające się wokół "ulicznych" bohaterów Marvela, takich jak Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist i Punisher. Powstał nawet serialowy crossover pod tytułem "Defenders". Niestety z sezonu na sezon poziom seriali leciał na łeb na szyję, a "Defenders" okazali się klapą. Poza tym wydarzenia z seriali Netfliksa niby rozgrywały się w tym samym uniwersum, co filmy, ale jednak miały zupełnie inny klimat, a bohaterowie nie pojawili się na dużym ekranie nawet na ułamek sekundy. Być może wkrótce się to zmieni.

Daredevil w filmach MCU?

Kiedy Netflix nieoczekiwanie zapowiedział, że kasuje serial "Daredevil", wierni fani Człowieka Bez Strachu byli zdruzgotani. Stworzyli nawet specjalną kampanię, której celem było ocalenie produkcji. Niestety wszystko na marne. Po trzech sezonach serial został zakończony.

Pojawiło się jednak kolejne światełko w tunelu - nadzieja, że Daredevil dostanie nowy dom - jeden z nadchodzących filmów lub seriali Marvel Studios. Nie było to jednak takie proste, bo prawa do postaci wykorzystanych przez Netfliksa nadal pozostawały w rękach platformy. Fani musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż możliwość używania bohaterów powróci do Marvela.

Jak podaje portal CBR, Matt Murdock będzie mógł się pojawić w produkcjach MCU już za niecałe sześć miesięcy. W kolejnych miesiącach powrócą też prawa do pozostałych bohaterów Marvela. Informację zamieszczono na Instagramie kampanii Save Daredevil.

" Szczęśliwego piątku #FandomWithoutFear! Minęło już 18 miesięcy od skasowania "Daredevila", co oznacza, że 18 miesięcy temu rozpoczęliśmy kampanię Save Daredevil! Wiedzieliśmy, że będziemy tworzyć ją na dłuższą metę, ale każdego dnia inspirują nas fani Matta Murdocka i Daredevila na całym świecie, którzy walczą razem z nami! Z niecierpliwością oczekujemy, aż kolejne 6 miesięcy minie szybko i dzięki wam skończy się 2-letnie moratorium Netfliksa. "

Wszystko ładnie, pięknie, pytanie tylko, czy szefowie Marvel Studios zechcą kontynuować historię rozpoczętą w serialach Netfliksa, czy raczej przypadkiem nie postawią na reboot postaci. W końcu w 2019 roku wyraźnie rozdzielono filmy (i nadchodzące seriale) MCU od reszty produkcji na licencji Marvela. Jedynym serialem działającym jeszcze w starym układzie są "Agenci S.H.I.E.L.D.", ale należy pamiętać, że pod koniec maja 2020 roku ruszył finałowy sezon produkcji o Coulsonie i przyjaciołach.

Wygląda więc na to, że nawet jeśli szefowie Marvela sięgną po Daredevila, zaprezentują jego historię od początku, by bardziej pasowała do wydarzeń ukazanych w filmach MCU. Niewykluczone, że Murdock zadebiutuje w jednym z oficjalnie potwierdzonych seriali, które trafią na platformę Disney+ - "Moon Knight" lub "She-Hulk". Pasowałby do obu tytułów. Moon Knight również należy do "ulicznych" herosów, więc bez problemu mógłby walczyć u boku Daredevila. Z kolei She-Hulk jest prawniczką, więc mogłaby spotkać Matta Murdocka na sali sądowej.

Wszystko wskazuje raczej na ten drugi scenariusz. Nawet odtwórca Daredevila - Charlie Cox twierdzi, że mało prawdopodobne jest, iż powróci do swojej słynnej roli. Jego zdaniem twórcy z Marvel Studios zrobią recasting postaci i rozpoczną historię Daredevila od samego początku.

Jak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się zapewne dopiero za jakiś czas.

