Czy Elvis Presley był kosmitą? Zobacz zwiastun dziwacznego filmu o Królu rock and rolla

Na temat Elvisa Presleya powstało wiele teorii spiskowych. Najpopularniejsza głosi, że muzyk tak naprawdę żyje. Do tej pory chyba nie pojawiły się pogłoski sugerujące pozaziemskie pochodzenie Króla rock and rolla. Aż do pomysłu na film "Elvis from Outer Space". W sieci pojawił się zwiastun tego specyficznego tytułu.

"Elvis from Outer Space" - czy Elvis Presley był kosmitą?

Od razu ostrzegamy, że film produkowany przez Giant Pictures i Joba Entertainment to niskobudżetowy tytuł klasy B, w którym dominują tanie efekty specjalne, kiepskie aktorstwo i jeszcze gorsze pomysły scenariuszowe. Jednak w przypadku tego typu produkcji, to często zalety, a nie wady.

W sieci pojawił się bowiem zwiastun "Elvis from Outer Space", sugerujący, że mamy do czynienia z filmem, który ma szansę zdobyć łatkę produkcji tak złej, że aż dobrej. Dlaczego? Przekonajcie się sami!

Sam trailer nie mówi zbyt wiele na temat fabuły filmu, ale można się domyślać, że tytułowy bohater nie jest prawdziwym Elvisem Presleyem, tylko kosmitą, który chce udowodnić Ziemianom, że również zasługuje na miano Króla rock and rolla. Po piętach kosmicznemu muzykowi depcze oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych, którego celem jest zatuszowanie całej sprawy.

Reżyserami "Elvis from Outer Space" są M. Z. Silverman i Tracy Wuischpard. W rolach głównych wystąpili George Thomas, David Heavener, Barry Ratcliffe, Diane Yang, Robert Miano, Frank Cavestani, Lauren Elaine i Sonny West. Jeśli spodziewacie się, że podczas seansu usłyszycie klasyczne hity Presleya, to się grubo mylicie. Producentów nie było stać nie tylko na kostiumy, efekty specjalne i gwiazdy wielkiego formatu, ale również na piosenki Elvisa. Całą muzykę wykorzystaną w filmie skomponował Neil Silverman.

"Elvis from Outer Space" - kiedy premiera?

Jeśli powyższy opis i sam zwiastun jeszcze Was nie odstraszył, to zapewne chcecie wiedzieć, kiedy i gdzie można będzie obejrzeć film "Elvis from Outer Space". Produkcja trafi do dystrybucji cyfrowej już 7 czerwca 2020 roku. Na razie nie wiadomo, czy będzie kiedykolwiek dostępna w Polsce.

