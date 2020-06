Czy Eternals pochodzą z innego wymiaru? Ciekawa teoria fanów przed premierą filmu aktorskiego

Marvel Cinematic Universe ciągle się rozrasta. W zeszłym roku mogliśmy oglądać film „Avengers: Koniec gry”, który stanowił zwieńczenie dotychczasowych trzech faz MCU. Domknął także wątki tzw. „Sagi Nieskończoności”, poświęcone walce z Thanosem, dzierżącym groźne Kamienie Nieskończoności. Producenci zamknęli w ten sposób opowieść o konkretnej grupie bohaterów. Otworzyli tym samym drzwi na nowe wątki i pomysły.

W najbliższym czasie czeka nas premiera filmu „Eternals”, który będzie stanowić nowy rozdział w kolejne fazie rozwoju Marvel Cinematic Universe. Produkcja miała trafić na ekrany już w lisopadzie, jednak z powodu pandemii koronawirusa, zdecydowano się przesunąć ją na luty 2021 roku.

Z okazji zbliżającej się premiery filmu fani oraz autorzy portalu CBR .com (Comic Book Resources) spekulują w jaki sposób MCU może obwieścić pojawienie się nowej grupy bohaterów na ekranie.

The Eternals – krótka historia

Eternals zadebiutowali na kartach komiksu w 1976 roku. Ich twórcą był Jack Kirby, jeden z ojców sukcesu komiksów Marvela, autor takich postaci z Uniwersum Marvela, jak Kapitan Ameryka, Iron Man, czy Hulk. Seria opowieści o Eternals miała być niezależna od innych produkcji Marvela, ale z czasem komiksowe światy zaczęły się przenikać.

Komiksy z serii skupiają się na nietypowej mieszance nauki i mitu. Wprowadzają postaci zwane Celesitals, rasę kosmitow, którzy eksperymentowali z życiem na Ziemi. (Ojciec Star-Lorda, Ego, którego poznaliśmy w filmie „Strażnicy Galaktyki, vol. 2” był jednym z przedstawicieli tej rasy). W wyniku ich eksperymentów powstały trzy rasy: ludzie, Eternals, chroniący życia na Ziemii oraz Deviants, których jedynym celem bylo sianie destrukcji.

" Jeśli działania Celestials nazwiemy eksperymentami to Eternals byli sukcesem, a Deviants porażką. Walka między obiema grupami nie kończy się, a Eternals chronią Ziemię przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami – czytamy w artykule CBR. "

The Eternals w MCU – teoria fanów

Oficjalny opis filmu „The Eternals” brzmi następująco:

"The Eternals" opowiada o nowej w Uniwersum Marvela grupie superbohaterów. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach przedstawionych w filmie "Avengers. Koniec gry" muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości.

Biorąc pod uwagę, że wydarzenia „Avengers: Wojna bez granic” i „Avengers. Koniec gry” stanowiły zagrożenie dla całego życia we wszechświecie, można się zastanawiać dlaczego bohaterowie nie pojawili się w takim razie wcześniej.

Informacja o tym, że pochodzą z alternatywnej wersji rzeczywistości, wyjaśniałaby ten fakt w dość prosty sposób. Biorąc pod uwagę, że film „Avengers: Koniec gry” wprowadziło temat innych linii czasowych, cała kampania reklamowa „Spider-Man: Daleko od domu” opierała się na sformułowaniu „multiwersum”, a jeden z nadchodzących filmów MCU nazywa się „Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, teoria o alternatywnych światach wydaje się mieć sens dla wprowadzenia ugrupowania Eternals na ekran.

Autorzy teorii dodają także, że pierwsze pojawienie się Celestials Eternals w komiksach, wiąże się z pojawieniem się super-zdolności bohaterów. A skoro umiejętności dotychczasowych bohaterów w filmach MCU w większości wypadków mogą zostać wyjaśnione naukowymi metodami (serum rozwoju, roboty, itd.), może to oznaczać, że Eternals nie pochodzą ze znanego nam w MCU świata.

Fani sugerują też, że pełne wprowadzenie koncepcji multiwersum, niezmiernie pomogłoby twórcom kolejnych filmów Marvel Cinematic Universe, dałoby im większą swobodę artystyczną i mniejszą potrzebą przerabiania, czy nadpisywania dotychczas znanej historii, a jedynie dodanie własnych treści, bez ryzyka konfliktu poznawczego.

Wyjaśniłoby też, dlaczego Eternals nie dali o sobie znać, mimo przebywana na Ziemi „od tysięcy lat”. Oczywiście istnieje też możliwość, że scenarzyści wyjaśnią ten temat w zasadzie jednym zdaniem, zupełnie nie przejmując się dalaszymi konsekwencjami. W końcu czyż w pdobny sposób twórcy nie podeszli do kwestii podróży w czasie w „Avengers: Endgame”?

Mimo wszystko, jak będzie w rzeczywistości i czy teorie fanów się sprawdzą, przekonamy się 12 lutego 2021, gdy film „Eternals” trafi na ekrany kin.

Czytaj także: Ile razy Kapitan Ameryka oberwał w filmach MCU? Fani przygotowali kompilację uderzeń.