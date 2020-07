Czy Kamienie Nieskończoności powrócą w kolejnych filmach? Oficjalne stanowisko Marvela

Dotychczasowe produkcje Marvela składają się na jedną wielką opowieść zwaną "Infinity Saga", ponieważ opowiadają o Kamieniach Nieskończoności. Produkcja "Avengers: Edngame" była podsumowaniem poprzednich dwudziestu kilku filmów i pożegnaniem z potężnymi artefaktami. Ale czy aby na pewno?

Filmy Marvela - czy Kamienie Nieskończoności powrócą w kolejnych produkcjach?

Przyszłość kolejnych filmów Marvel Studios nie jest do końca znana. Twórcy sugerują jednak, że kolejne tytuły pójdą w zupełnie innym kierunku, tworząc nową opowieść. Fani zastanawiają się jednak, czy przyszłych produkcjach nie pojawią się echa pierwszych trzech Faz kinowego uniwersum.

Niewykluczone przecież, że nowy złoczyńca również będzie chciał położyć łapę na Kamieniach Nieskończoności i dokończyć to, co zaczął Thanos. Z okazji premiery "Avengers: Infinity War" na platformie Disney+, w mediach społecznościowych Marvela pojawiła się animacja poświęcona wszystkim sześciu klejnotom. W wideo widzimy jednoznaczną informację dotyczącą statusu Kamieni Nieskończoności.

Oprócz podstawowych danych na temat każdego z Kamieni pojawia się wzmianka o obecnym stanie artefaktów. Wszystkie są oznaczone jako "ZNISZCZONE", co nie powinno dziwić widzów MCU. Oficjalnie w kinowym uniwersum Kamienie Nieskończoności nie istnieją i należą do przeszłości. Każdy, kto oglądał filmy uważnie, wie jednak, że ta informacja tyczy się jedynie głównej linii czasowej. W "Endgame" członkowie Avengers cofnęli się w czasie, by wykorzystać klejnoty z przeszłości. Teoretycznie wszystkie sześć Kamieni istnieją na różnych płaszczyznach czasowych. Pod koniec "Endgame" Kapitan Ameryka zwrócił je na ich właściwe miejsce. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by ktoś wykonał temporalną podróż i ponownie zgromadził klejnoty.

Sami reżyserzy ostatnich dwóch części "Avengers" - bracia Russo, wyznali w wywiadzie z 2019 roku, jak odczytują zniszczenie Kamieni przez Thanosa.

" Thanos jedynie zredukował Kamienie do poziomu atomowego. Wciąż są obecne w uniwersum. "

Oczywiście ta interpretacja może nie być zgodna z odgórnym założeniem przyszłości kinowego świata, ale nie zapominajmy, że za kilka miesięcy na Disney+ zadebiutuje serial "Loki". Bóg podstępu zdołał ukraść Tesseract i uciec Avengerom. W solowej produkcji zobaczymy, jak będzie odwiedzał różne okresy historii świata.

Podsumowując, w głównej linii czasowej Kamienie Nieskończoności przestały istnieć za sprawą Thanosa, który wykorzystał Rękawicę Nieskończoności do zniszczenia klejnotów. Artefakty są jednak obecne w przeszłości i tym samym alternatywnych światach, które powstały na skutek podróży w czasie. Ich powrót jest więc tylko kwestią czasu.

