Czy "Kapitan Ameryka" przepowiedział pandemię koronawirusa? Tajemnica w końcu została rozwiązana

Ludzkość ma niesamowitą tendencję do doszukiwania się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Niektórym nie wystarczają fakty, więc drążą temat w poszukiwaniu bardziej sensacyjnych odpowiedzi. Pandemia koronawirusa jest perfekcyjną ilustracją tego zjawiska. Wokół niej powstało wiele teorii spiskowych. W jedną z nich włączono nawet jeden z pierwszych filmów Marvel Studios.

"Kapitan Ameryka" przepowiedział koronawirusa? Teoria obalona

Przepowiednie, jasnowidze, horoskopy, proroctwa - ludzie uwielbiają tego typu zjawiska. Najprawdopodobniej ubarwiają im ponurą rzeczywistość i dają nadzieję na złudną możliwość kontrolowania przyszłości. Jak dotąd żadna przepowiednia nie okazała się skuteczna, a o jej "niesamowitej mocy" dowiadujemy się zwykle po fakcie. Tak samo miało być w przypadku filmu "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", który rzekomo przewidział pandemię koronawirusa.

Chociaż my od samego początku uważaliśmy ten temat jedynie za ciekawostkę ze świata Marvela, teorię dobitnie obalił krytyk filmowy William Mullally. Ekspert zaciekawiony popularnością absurdalnego domysłu postanowił zamieścić w mediach społecznościowych swoje śledztwo w tej sprawie.

Chodziło o jedną z ostatnich scen z filmu z 2011 roku, w której grany przez Chrisa Evansa tytułowy bohater odkrywa, że przeleżał w bryle lodu 70 lat. Spanikowany wybiega na środek Times Square i w pewnej chwili za jego plecami widać dwie reklamy. Jedna przedstawia piwo Corona, a druga kulisty kształt, który na pierwszy rzut oka wygląda jak model koronawirusa. Czym jest w rzeczywistości?

" Przyjaciel, który całkowicie wszedł w temat teorii spiskowych na temat COVID-19 wysłał mi ten post, według którego "Kapitan Ameryka" w 2011 roku przewidział pandemię koronawirusa. I chociaż to oczywista głupota, zafiksowałem się na tym okrągłym obrazie po prawej stronie. "

W końcu po wielu godzinach poszukiwań Mullally'owi i jego przyjacielowi udało się rozgryźć zagadkę. Okazuje się, że koronawirusem jest... makaron spaghetti firmy Barilla.

" Rozpoznaliśmy logo i układ kolorów. Rozwiązaliśmy sprawę. "

To, co wydawało się modelem wirusa, było w rzeczywistości nitkami makaronu, ułożonymi w taki sposób, by przypominały eksplodujący fajerwerk. Ten pomysłowy zabieg był noworoczną reklamą produktów firmy Barilla.

Powyższy przykład ponownie uświadamia prawdziwą naturę wszelkich przepowiedni. Po fakcie w nawet najbardziej niepozornym kształcie można dostrzec to, czego się szuka. Wszystko zależy tylko od odpowiedniego dopasowania elementów i wpisującej się w całość interpretacji.

