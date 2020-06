Czy "Kapitan Ameryka" przewidział pandemię koronawirusa? Zaszyfrowana wiadomość w filmie sprzed 9 lat

Mikroorganizmy są obecne w historii ludzkości od samych jej narodzin. To elementarna część biosfery, w której żyjemy. Cała natura to nieustanny proces i ciągłe przemiany. Należą do nich wciąż mutujące wirusy. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas wybuchają epidemie chorób, które odbijają się na ludziach. Wraz z rozwojem nauki tego typu zjawiska zdarzają się coraz rzadziej i o wiele łatwiej je opanować niż kilkaset lat temu. Jednak pandemia koronawirusa wstrząsnęła światem i już odcisnęła się w annałach historii. Nie wszyscy wierzą w jej naturalne pochodzenie. Istnieje wiele torii spiskowych na temat COVID-19. Wiele osób twierdzi, że to część misternie przygotowanego planu, o czym świadczyć mają "zapowiedzi" epidemii. Jedna z nich miała pojawić się w filmie Marvel Studios z 2011 roku - produkcji "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie".

Koronawirus - "Kapitan Ameryka" przewidział pandemię?

Na temat powstania koronawirusa istnieje wiele teorii spiskowych. Według niektórych stoją za nią kosmici, członkowie Illuminati, Reptilianie bądź Masoni. Poza tym internauci z całego świata zaczęli odkrywać niezwykłe powiązania tekstów kultury z wybuchem epidemii COVID-19. Rzekome zapowiedzi koronawirusa miały być obecne w książkach, filmach i serialach. Nie wszyscy traktowali spostrzeżenia serio. Niektórzy uważali, że to po prostu zaskakujący zbieg okoliczności.

Nie inaczej jest w przypadku filmu "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", w którym poznajemy Steve'a Rogersa (Chris Evans) i jego przygody z kresu II wojny światowej. Okazuje się, że oglądanie produkcji Marvela w dzisiejszych czasach może przynieść zaskakujące efekty. Internauci odkryli bowiem, że pod koniec filmu pojawiają się dwa drobne szczegóły, które mogą być interpretowane jako zapowiedź pandemii koronawirusa.

Chodzi o scenę, w której Kapitan Ameryka budzi się w Nowym Jorku. Początkowo sądzi, że został wyłowiony z morza tuż po ostatniej misji, w której walczył z samym Red Skullem (Hugo Weaving). Szybko jednak orientuje się, że pokój, w którym się obudził, to tylko symulacja lat 40. i ucieka na łono prawdziwego świata. Wybiega na sam środek Times Square, gdzie zostaje przytłoczony kolorowymi światłami, tłumami ludzi i setkami nowoczesnych samochodów. Wtedy zdaje sobie sprawę, że przeleżał w bryle lodu 70 lat.

To właśnie w tym fragmencie filmu Marvela ma się pojawić zapowiedź COVID-19. Kiedy skonfundowany Steve rozgląda się dookoła, za jego plecami możemy dostrzec świecące panele reklamowe. Na bilbordzie znajdującym się po jego prawej stronie widzimy reklamę piwa Corona. Z lewej widnieje natomiast baner, na którym widoczny jest model zielonego wirusa, łudząco przypominający wizualizację koronawirusa.

Czy film rzeczywiście przewidział pandemię? Oczywiście nigdy nie warto mówić nigdy, ale raczej chodzi o zwykły przypadek, który wygląda niezwykle atrakcyjnie z dzisiejszego punktu widzenia. Po fakcie tego typu "przepowiednie" można znaleźć dosłownie wszędzie. Wszystko jest jedynie kwestią odpowiedniej, pasującej do pewnego zdarzenia interpretacji. Warto wziąć pod uwagę, że piwo Corona jest niezwykle popularnym napitkiem w USA i od lat pojawia się w bardzo wielu filmach i serialach. Obecność piwa nie świadczy od razu o tym, że dana produkcja jest profetyczna. Ludzkość ma jednak tendencję do wiary w niewytłumaczalne, mistyczne zjawiska i z tego powodu tak dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju jasnowidze oraz teorie spiskowe.

Podsumowując, powyższy fragment niczego nie dowodzi i raczej nie jest żadną zaszyfrowaną wiadomością od świata, czy kogokolwiek innego. Może być za to traktowany jako zdumiewająca ciekawostka, która na pewno zrobi wrażenie na znajomych.

Czy "Kapitan Ameryka" przewidział pandemię koronawirusa? No jak nie, jak tak?! Nigdy nic nie wiadomo Oczywiście, że nie. To tylko przypadek

Zobacz też: 40 lat temu pisał o wirusie "Wuhan 400". Amerykański pisarz przewidział epidemię?