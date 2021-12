Czy "Matrix Zmartwychwstania" jest początkiem nowej trylogii? Lana Wachowski wyjaśniła

Trylogia "Matrix" przyniosła zyski rzędu 1,6 miliarda dolarów, jej pierwsza odsłona jest uznawana za jeden z najlepszych filmów wszechczasów, a po gorzej przyjętych kontynuacjach, twórcy "Matrix: Resurrections" mają szansę na swego rodzaju "odkupienie".

Wygląda jednak na to, że będzie to jednorazowy "strzał" - reżyser Lana Wachowski została niedawno zapytana przez AP Entertainment, czy planuje stworzenie dwóch kolejnych filmów. Ta chwilę pożartowała, a potem powiedziała:

Być może Lana nie chce kontynuować tej serii ze względu na swoją siostrę, Lilly. Te razem stworzyły franczyzę "Matrix", ale ta druga nie powróciła do serii. Jak sama stwierdziła, bała się powrotu do tworzenia:

W moim życiu tyle się zmieniło od czasu "Matrixa". Przeszłam transformację, co było ogromnym przedsięwzięciem, straciłam rodziców... To wszystko sprawiło, że nie chciałam wracać do tego starego życia, chodzenia po ścieżkach, które już znam. To było jak powrót na stare śmieci, czego nie chciałam zrobić.