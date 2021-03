Czy Paul Bettany powróci jako Vision w kolejnych produkcjach Marvela?

Styczeń 2021 roku rozpoczął nową erę w produkcjach Marvela. Wszystko dzięki "WandaVision" - pierwszemu serialowi rzeczywiście osadzonemu w MCU, w którym widzowie mogli bliżej przyjrzeć się drugoplanowym bohaterom serii "Avengers". Paul Bettany zdradził co może czekać postać syntezoida, w którego wciela się od 2015 roku.

Paul Bettany jako Vision w kolejnych produkcjach Marvela?

W filmie "Avengers: Infinity War" Thanos pozbawił Visiona życia, wyrywając mu z głowy Kamień Umysłu. Kiedy Marvel Studios ogłosiło, że na Disney+ zadebiutuje serial "WandaVision" z tytułowymi bohaterami w rolach głównych fani byli skonsternowani. Na podstawie zwiastunów trudno było bowiem określić w jaki sposób Vision powrócil do życia.

Pierwsze odcinki "WandaVision" wcale nie pomagały odpowiedzieć na to pytanie. Dopiero trzy ostatnie części historii Scarlet Witch i jej ukochanego rozjaśniły nieco sytuację, chociaż finał pozostawił kilka pytań bez odpowiedzi, które w przyszłości będą prawdopodobnie rozwijane w kolejnych produkcjach MCU.

Bettany udzielił ostatnio wywiadu w magazynie Esquire. Aktor został zapytany, czy powróci do swojej roli. Zasugerował, że mimo słodko-gorzkiego zakończenia "WandaVision", widzowie nie usłyszeli ostatniego słowa na temat bohaterskiego syntezoida.

Uwielbiam Visiona. Jestem na tak.

Bettany skomentował też poruszający ósmy odcinek, w którym ukazano wszystkie traumy Wandy Maximoff.

Chyba widzieliśmy, co dzieje się z Wandą, gdy odbiera się jej miłość. Zastanawiam się, jak by to wyglądało z Visionem. To znaczy, o to chodzi, prawda? Nigdy nie miałem ukochanej osoby, którą straciłem. Nie wiem, czym jest smutek, ponieważ nigdy nie miałem ukochanej osoby, którą straciłem.

Aktor zdradził, że to właśnie dzięki niemu powstał wzruszający moment w bazie Avengers. Bettany rozmawiał o scenariuszu z jego autorką Jac Schaeffer, która po dyskusji naniosła poprawki sprawiające, że rozmowa pomiędzy Visionem i Wandą stała się jednym z najbardziej ujmujących fragmentów całego MCU.

Po prostu uważałem, że scena w kompleksie Avengers nie daje tego, czego potrzebujemy. Uważałem, że musi w jakiś sposób dotyczyć celu żalu i tego, że ten żal nie jest wcale taki zły.

Wygląda więc na to, że Bettany nie tylko jest ważną częścią rodziny Marvel Studios ze względu na swój talent aktorski i genialną rolę Visiona, ale również z powodu pogłębionego rozumienia postaci, w którą się wciela.

Jak Vision może powrócić w filmach Marvela?

W ostatnim odcinku wskrzeszony przez Wandę Vision zniknął, jak cała alternatywna rzeczywistość, którą półświadomie wykreowała główna bohaterka. Wcześniej doszło jednak do konfrontacji pomiędzy ukochanym Scarlet Witch i jego nową wersją stworzoną przez S.W.O.R.D. - wypraną z uczuć maszyną do zabijania.

W finale pojedynek pomiędzy Visionami zakończył się dyskusją, w której poruszono paradoks statku Tezeusza. Ukochany Wandy przekazał też swojej kopii dane ze wspomnieniami, dzięki którym konflikt się zakończył. Nie wiadomo, co stało się z białym Visionem po rozmowie, ale prawdopodobnie dzięki tej postaci Paul Bettany powróci do swojej roli. Trudno jednak powiedzieć, czy będzie to ten sam bohater, czy może zupełnie inna postać, która od nowa nauczy się człowieczeństwa. Fani syntezoida muszą się więc uzbroić w cierpliwość i oczekiwać na to, jak twórcy MCU postanowią wykorzystać Visiona w przyszłości.