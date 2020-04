Czy Thanos powróci w kolejnych filmach Marvela? Wciąż jest na to duża szansa

Nie chyba lepszego czarnego charakteru w kinematografii ostatnich lat niż Thanos - potężny przeciwnik Avengers, dobrze znany czytelnikom komiksów Marvela. Chociaż został pokonany głównie dzięki poświęceniu Iron Mana, wielu fanów filmów Marvela marzy o jego powrocie. Jakie są szanse na ponowne zobaczenie Szalonego Tytana na ekranie kin?

Thanos - czy powróci w kolejnych filmach Marvela?

Przez ostatnie kilka lat filmowcy z Marvel Studios tworzyli kolejne produkcje skupiające się wokół Kamieni Nieskończoności. Artefakty były bezpośrednio powiązane z Thanosem.

Po raz pierwszy złoczyńca na kilka sekund pojawił się w scenie po napisach filmu "Avengers". W pełnej krasie został zaprezentowany dopiero w "Strażnikach Galaktyki". Na chwilę widzieliśmy go też w "Avengers: Age of Ultron". Na jego pełnoprawny powrót trzeba było czekać kolejne kilka lat, by w "Avengers: Infinity War" samodzielnie wymazał z istnienia połowę populacji wszechświata. Herosom udało się pokonać zagrożenie ze strony Szalonego Tytana w "Avengers: Endgame". W tym filmie Szalony Tytan został zgładzony dwukrotnie. Najpierw zdekapitowano Thanosa z teraźniejszości, a następnie wymazano z istnienia jego odpowiednik z alternatywnej przeszłości.

Fani postaci mają jednak nadzieję, że Thanos powróci w kolejnych produkcjach. Oczywiście nie musi ponownie stawać się jedną z kluczowych postaci. Wielu miłośnikom superbohaterów wystarczyłby występ gościnny, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Red Skulla. Wróg Kapitana Ameryki pojawił się niespodziewanie jako strażnik Kamienia Duszy w trzeciej i czwartej części "Avengers". Czytelnicy komiksów doskonale wiedzą, w jaki sposób filmowi twórcy mogą ponownie wykorzystać postać Thanosa, by wniósł do uniwersum powiew świeżości.

Old Man Thanos - czy w filmach Marvela zobaczymy Szalonego Tytana z alternatywnej przyszłości?

W 2017 roku scenarzysta Donny Cates i rysownik Geoff Shaw powołali do życia nową odsłonę historii o Thanosie. To właśnie na jej kartach zawarto opowieść zatytułowaną "Thanos Wins" - "Thanos zwycięzca", w której ukazano alternatywną przyszłość zdominowaną przez Szalonego Tytana. Thanos przeniósł się w czasie, by poznać starszą wersję samego siebie - Króla Thanosa - jedną z nielicznych istot pozostałych przy życiu.

Spotkanie odbyło się dzięki odłamkowi po Klejnocie Czasu, wykorzystanemu przez Cosmic Ghost Ridera - posłańca Króla Thanosa, a w rzeczywistości Punishera, którego opętał Demon Zemsty Zarathos. Król Thanos zabił niemal całe życie we wszechświecie. Oprócz Cosmic Ghost Ridera oszczędził Hulka, którego traktował jak swojego uwiązanego na łańcuchu pupila. Jedynym zagrożeniem był tylko Silver Surfer.

Film "Doktor Strange" udowodnił, że w kinowym uniwersum czas można naginać za pomocą jednego z Kamieni Nieskończoności, natomiast w "Avengers: Endgame" pokazano, że podróże w czasie nie tylko są możliwe, ale również wyglądają bardzo podobnie, jak w komiksowym świecie. Każda temporalna wyprawa kończy się stworzeniem alternatywnej linii czasowej, która rządzi się własnymi prawami. Niewykluczone, że mimo zniszczenia Kamieni Nieskończoności, gdzieś we wszechświecie pozostał odłamek Kamienia Czasu, pozwalający na zaprezentowanie widzom kinowej wersji Króla Thanosa. Poza tym podróży w czasie można też dokonać za pomocą Quantum Realm, więc powrót Szalonego Tytana jest jak najbardziej możliwy.

Poza tym istnieje szansa na wskrzeszenie Thanosa, co w komiksach miało miejsce kilka razy. Po raz ostatni powrócił do życia w komiksie "Strażnicy Galaktyki" również pisanym przez Catesa. Świadomość Tytana przetrwała w zastępczym ciele (w tym przypadku jego brata Erosa), a następnie została przeniesiona do klona Thanosa.

Thanos powróci w "Eternals"?

Jeśli już o bracie Thanosa mówimy, nie można zapomnieć o innej możliwości powrotu Szalonego Tytana. Nadchodzący film "Eternals" opowiada o rasie kosmitów, do której należał Thanos. Chociaż na razie nie potwierdzono, że zobaczymy w nim Erosa, niewykluczone, iż twórcy ukazując historię rasy, zaprezentują młodego Thanosa. Na razie jednak miłośnicy złoczyńcy muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na premierę "Eternals", która odbędzie się 12 lutego 2021 roku.

Czy Thanos powinien powrócić w kolejnych filmach Marvela? Jak najbardziej. Nie wykorzystano w pełni jego potencjału Tylko w występie gościnnym, jako ukłon w stronę fanów Jako Old Man Thanos! Marzę o tym! Nie. Co za dużo, to nie zdrowo

Jak widać, możliwości na powrót Thanosa jest sporo. Czy twórcy wykorzystają którąś z nich? A może wymyślą zupełnie inny sposób lub zostawią postać w spokoju? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas.

