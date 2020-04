Czy "Tyler Rake: Ocalenie" doczeka się kontynuacji? Twórcy skomentowali tę kwestię

"Tyler Rake: Ocalenie" to najnowszy film akcji od platformy Netflix. Chris Hemsworth wcielił się tutaj w tytułowego najemnika, który walczy na ulicach Bangladeszu o życie młodego chłopca. Czy film doczeka się kolejnej odsłony w formie sequela? A może czeka nas prequel? Twórcy filmy skomentowali tę kwestię.

Czy "Tyler Rake: Ocalenie" doczeka się kontynuacji?

Reżyser filmu Sam Hargrave oraz odpowiedzialny za scenariusz i produkcję Joe Russo udzielili ostatnio dość obszernego wywiadu, gdzie poruszyli kwestię ewentualnego obrócenia "Ocalenia" we franczyzę. Jeśli powstałaby kolejna odsłona - a twórcy jasno zaznaczyli, że taka opcja wchodzi w grę - to byłby to sequel, czy prequel?

Postacią, która choć nie widniała długo na ekranie, a jednak przykuła uwagę widzów, jest Gaspar, w którego wcielił się David Harbour. Bohater dzielił wspólną przeszłość z Rakiem, co zostało dobitnie pokreślone. I choć wiemy, że kryje się za tym jakaś dłuższa historia, nie otrzymaliśmy szerszego rozwinięcia ich relacji. I to właśnie na nią miałby zostać położony główny nacisk ewentualnej kontynuacji. W wywiadzie Sam Hargrave zwrócił uwagę na fakt, że kontekst wspólnej historii użyty został jako siła napędowa do sekwencji walki, jaka rozegrała się między bohaterami.

" Uznaliśmy, że w tym momencie konieczne jest uzasadnienie użycia siły przez Oviego. Postawiliśmy więc Rake'a w sytuacji zagrożenia. Dyskutowaliśmy o tym, jak Gaspar pokona Tylera. Rozmawialiśmy o tym i powstało backstory - uwaga na potencjalne spoilery do sequela lub prequela, jeśli Netfliksowi spodoba się film - o dwóch gościach, którzy byli wspólnie szkoleni i spędzili ze sobą dużo czasu w wojsku, a nawet poza nim w prywatnym sektorze wojskowym. Ich umiejętności są sobie równe, jednak obaj obrali inne ścieżki. Można powiedzieć, że Gaspar stał się tutejszy. Znalazł sposób na życie w Bangladeszu i tam też pozostał, a Rake poszedł inną drogą. [...] "

Reżyser przyznał ostatecznie, że widziałby możliwość stworzenia prequela traktującego o wspólnych losach Rake'a i Gaspara.

" Ma to duży potencjał, jest interesujące. I znowu, piękno dwuznacznego zakończenia polega na tym, że można obrać wiele różnych ścieżek. Niezależnie od tego, jak spojrzysz na oś czasu, są to bardzo ciekawe historie. "

Joe Russo okazał się z kolei bardziej przychylny sequelowi, choć i prequel wchodzi w grę. Podkreślił, że między Chrisem i Davidem czuć było fantastyczną chemię, a Harbour kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Zatem, zgodnie ze słowami producenta i scenarzysty: "Prequel byłby świetnym pomysłem. Kolejna odsłony zazwyczaj gnają do przodu, a my byśmy się cofnęli. To intrygujące". Na koniec przyznał, że wraz z bratem (Anthonym) uwielbiają tworzenie filmowych franczyz, co dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem. W końcu obaj pracowali nad kilkoma odsłonami Kinowego Uniwersum Marvela.

" Ja i mój brat kochany tworzyć filmowe franczyzy. Uwielbiamy serializowane opowiadanie historii. W miarę postępu historii można w ciekawy sposób rozwijać postacie. Gdy masz dwugodzinny limit czasowy, możesz opowiedzieć tylko konkretny wycinek danej historii. Kiedy jednak wydłużysz czas danej postaci na ekranie, możesz z nią podejmować wachlarz innych decyzji. Więc, byłoby cholernie ekscytującym móc powrócić do tego świata i opowiedzieć kolejną historię. Odbyliśmy już takie rozmowy. Pytanie brzmi jednak" Czy będzie miało to sens? Czy Sam chce opowiedzieć tę historię? Czy chce tego Chris? Pozostało jeszcze wiele pracy. "

Reasumując, choć nie padły żadne słowa zapewnienia, ewentualna kontynuacja "Ocalenia" jest raczej realną opcją.