Czy Willem Dafoe wcieli się w kolejną wersję Jokera? Fani "Lighthouse" mają taką nadzieję

To, że Willem Dafoe jest niezwykle utalentowanym aktorem, było wiadomo już od dawna. Jednak o umiejętnościach aktorskich Roberta Pattinsona wielu widzów przekonało się dopiero po premierze filmu "Lighthouse". Obu artystów nie tylko pokazało swój warsztat, ale również zaprezentowało niezwykłą chemię, która bije z ekranu. Z tego właśnie powodu wielu fanów "Lighthouse" ma nadzieję, że Dafoe dołączy do Pattinsona w nowej filmowej serii o Batmanie i wcieli się w nowego Jokera.

"The Batman" - Willem Dafoe jako Joker?

Powstająca produkcja Matta Reevesa jest na razie owiana tajemnicą. Wiadomo, że będziemy śledzić losy młodego Mrocznego Rycerza, który dopiero zaczyna swoją superbohaterską karierę. Na jego drodze stanie dwóch złoczyńców - Penguin (Colin Farrell) oraz Riddler (Paul Dano). Nie zabraknie też Catwoman (Zoë Kravitz), która prawdopodobnie pomoże tytułowemu bohaterowi.

Mimo że w filmie raczej nie pojawi się Joker, fani Dafoe mają nadzieję, że jego postać zostanie zapowiedziana w scenie po napisach. Nie oszukujmy się, 64-letni aktor jest wręcz stworzony do roli Księcia Zbrodni z Gotham. Mimika twarzy Dafoe pasuje idealnie do tej kultowej postaci z uniwersum DC. Zresztą w burtonowskiej wersji "Batmana" brano go pod uwagę zamiast Jacka Nicholsona, co potwierdzi scenarzysta Sam Hamm. Poza tym Dafoe udowodnił, że wcielenie się w złowieszczego przeciwnika z komiksów nie stanowi dla niego trudności. To właśnie on zagrał Green Goblina w adaptacji "Spider-Mana" Sama Raimiego.

Z tego powodu w sieci pojawiło się wiele fanowskich propozycji tego, jak Dafoe mógłby wyglądać w roli Jokera.

Jak widać, fotomontaże tworzone przez internautów są bardzo przekonywające i można pokusić się, że Dafoe wyglądałby jako Joker o wiele lepiej niż laureat Osacara za rolę głównego antagonisty Batmana - Joaquina Phoenixa.

"The Batman" - kiedy premiera?

Czy Dafoe dołączy do Phoenixa, Heatha Ledgera i Nicholsona? Czy Joker w ogóle jest brany pod uwagę, jako przeciwnik Batmana w wykonaniu Pattinsona? O tym przekonamy się za jakiś czas. Za scenariusz i reżyserię odpowie Matt Reeves. Zdjęcia do filmu już ruszyły. W pozostałych rolach wystąpią Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz John Turturro (Carmine Falcone). Produkcja Warner Bros. trafi do kin 25 czerwca 2021 roku.

