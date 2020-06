Czy członkowie Avengers byli mutantami? Fanowska teoria na temat X-Men w MCU

Chociaż obecnie tryumfy święci kinowe uniwersum znane jako MCU, przez ponad 20 lat istniała inna seria, która na dobre oswoiła Hollywood z superbohaterami Marvela. Chodzi oczywiście o filmy o członkach X-Men - jednej z popularniejszych drużyn komiksowego świata Domu Pomysłów. Po wykupieniu przez Disneya praw do postaci mutantów, które do niedawna były w posiadaniu wytwórni 20th Century Fox, stało się jasne, że wkrótce w MCU pojawią się homo superior. A co jeśli od dawna w nim istnieją?

X-Men w filmach Marvela. Czy mutanci od dawna istnieją w MCU?

Fani X-Men od dawna oczekują momentu, w którym mutanci wejdą w interakcję z członkami Avengers oraz staną oko w oko z innymi bohaterami MCU. To marzenie niebawem wejdzie w życie, chociaż w pierwszej kolejności zobaczymy nową wersję Fantastic Four, do której prawa również były do niedawna w posiadaniu Foxa.

Wszyscy fani MCU czekają więc, kiedy homo superior zadebiutują w kinowym uniwersum. Są jednak tacy widzowie, którzy zadają sobie inne pytanie - czy przez te wszystkie lata mutanci nie byli obecni w kinowym świecie? Mało tego, czy dwójka z nich nie należała przypadkiem do Avengers?

Każdy czytelnik komiksów na pewno domyśla się, że chodzi o dwie ważne postacie, wprowadzone do serii wraz z filmem "Avengers: Age of Ultron". Mowa o Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) i jej bracie Quicksilverze (Aaron Taylor-Johnson), którzy w komiksowym świecie zadebiutowali na kartach czwartego numeru "X-Men" jako członkowie Brotherhood of Evil Mutants.

Przez wiele lat komiksowi Scarlet Witch i Quicksilver byli mutantami, aż do retconu z 2014 roku, który miał miejsce w evencie "AXIS". Ta decyzja scenarzystów wynikała z popularności filmów Marvela i była podyktowana sytuacją prawną postaci. W końcu rok przed premierą "Age of Ultron" zadebiutował film "X-Men: Days of Future Past", w którym tez wystąpił Quicksilver (Evan Peters). Warto jednak zwrócić uwagę, że Quicksilver z MCU właśnie z tego powodu nigdy nie został nazwany swoim przydomkiem. Wszyscy zwracali się do niego po imieniu. Wszystko by zapobiec konfliktowi prawnemu.

Teraz kiedy teoretycznie w filmach MCU może zostać użyte słowo "mutant", a bohaterowie związani z X-Men mają szansę na pojawienie się w kolejnych produkcjach, istnieje możliwość, że komiksowa sytuacja się odwróci. Wielu fanów wierzy, że w kolejnych tytułach scenarzyści postanowią zmienić genezę Wandy i Pietro, zdradzając, że od samego początku byli przedstawicielami homo superior.

W jaki sposób można tego dokonać? W końcu w filmach wyjaśniono, że niesamowite moce bliźniaków to efekt eksperymentów HYDRY przy użyciu jednego z Kamieni Nieskończoności. Niewykluczone jednak, że moc klejnotu uaktywniła gen odpowiedzialny za nadludzkie możliwości. Podobny schemat uaktywnienia mocy pojawił się w filmie "Deadpool". Wade Wilson (Ryan Reynolds) był zwykłym człowiekiem, dopóki nie został poddany doświadczeniom, budzącym jego niezwykłe zdolności regeneracyjne.

Narodziny mutantów mogą mieć więc związek z Kamieniami Nieskończoności. Widzowie "Avengers: Endgame" mogli zauważyć, że podczas pstryknięć Rękawicą Nieskończoności, doszło do emisji promieniowania, które ogarnęło cały świat. Co, jeśli kolejne pstryknięcia spowodowały, że uśpione geny mutantów się w końcu obudziły, podobnie jak wiele lat wcześniej w przypadku Scarlet Witch i Quicksilvera? W końcu komiksowi X-Men nie bez powodu często są nazywani Dziećmi Atomu.

Ta dość popularna teoria, wiążąca mutantów z Kamieniami Nieskończoności byłaby wygodnym rozwiązaniem dla twórców kolejnych filmów. Dzięki tego typu zabiegowi możnaby w przekonywający sposób wyjaśnić, że mutanci byli obecni niemal od samego początku istnienia MCU. Potrzebowali jednak energii, która wyzwoli ich naturalny potencjał.

X-Men w MCU - kiedy mutanci spotkają Avengers?

To jednak na razie gdybania i chociaż Kevin Feige potwierdził, że prędzej czy później zobaczymy mutantów w MCU, na razie sposób ich wprowadzenia do filmowego świata jest okryty tajemnicą. Niewykluczone jednak, że homo superior zadebiutują już niedługo w serialu "WandaVision", który trafi na Disney+ pod koniec 2020 roku.

