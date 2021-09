Erotyk "Dziewczyny z Dubaju" nie wejdzie do kin? Twórcy mają poważny problem

Nadchodzący film "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej ma pokazać kulisy tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były celebrytki i modelki. Produkcja bazuje na książce Piotra Krysiaka o tym samym tytule. Okazuje się, że twórcy filmu mają spore problemy, bo autor książki wypowiedział im umowę. Czy w takij sytuacji film wejdzie do kin?

Piotr Krysiak w rozmowie z "Newsweekiem" wyjaśnił dokładnie, dlaczego zdecydował się wypowiedzieć umowę. Książka pojawiła się w 2018 i wkrótce po premierze Maria Sadowska oraz Doda zgłosiły się do dziennikarza o zgodę na ekranizację. Jak wyjaśnia Krysiak:

Spisaliśmy umowę, w której, po długich i trudnych rozmowach, stanęło, że film będzie właśnie ekranizacją książki. Wśród innych punktów umowy znalazł się między innymi zapis, że będę miał prawo wglądu do scenariusza.

Autor książki dowiedział się, że na ewentualne, merytoryczne poprawki oraz sprawdzenie, czy scenariusz nie narusza dóbr osobistych postaci, będzie miał cztery godziny, co nie spodobało się dziennikarzowi. Co więcej, na początku miał być autorem ekranizacji, a w konsekwencji dowiedział się, że film miał być tylko zainspirowany jego książką:

Zdecydowałem się podjąć kroki prawne, gdy zobaczyłem plakat z butem. Plakat zaś — jak wynika z umowy — miał być okładką wznowionej książki. – Wszystko wskazuje na to, że i tym razem zostałem zrobiony w konia.

Warszawski prawnik Janusz Jakubowski wyjaśnił, że umowa została rozwiązana, ponieważ producent filmu nie dotrzymuje warunków współpracy.

Wbrew zapisom umowy producent nawet nie konsultował tego z autorem. W konsekwencji panu Piotrowi Krysiakowi odbiera się prawa do współautorstwa, zawłaszczając jednocześnie tytuł książki i jej istotne elementy, co jest niezgodne z umową. To między innymi te najpoważniejsze powody, dla których wypowiadamy producentom umowę.