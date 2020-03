Czy film "Zaplątani" przewidział epidemię koronawirusa? Tak twierdzą fani Disneya

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób zdecydowało się na dobrowolną kwarantannę. Najwidoczniej niektórzy odcięci od świata fani Disneya zaczynają popadać w lekką paranoję. Twierdzą bowiem, że film "Zaplątani" przepowiedział epidemię Covid-19.

Koronawirus przepowiedziany przez film "Zaplątani"?

Siedzenie w domu, zamknięte kina i izolowanie się od społeczeństwa to idealne warunki do tego, by nadrobić zaległości filmowe lub obejrzeć po raz kolejny dobrze znane tytuły. Wiele osób sięgnęło po nieśmiertelne animacje studia Disney.

Widzowie filmu "Zaplątani" dostrzegli pewnie niepokojące podobieństwa pomiędzy fabułą opowieści o Roszpunce, a trwającą pandemią koronawirusa. Obecna sytuacja na świecie rzuciła nowe światło na produkcję w reżyserii Byrona Howarda i Nathana Greno.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wpisy, których autorzy twierdzą, iż film Disneya przewidział epidemię koronawirusa na 10 lat przed jej wybuchnięciem. Profetyczne właściwości animacji objawiają się w na pozór nieistotnych elementach. Kiedy jednak spojrzeć na nie z dzisiejszej perspektywy, okazują się prorocze.

" Oglądam "Zaplątanych" i nie mogę uwierzyć, że Roszpunka stosowała izolację od społeczeństwa w wysokiej wieży z dala od miasta o nazwie Korona. Po prostu... "

Dziennikarka Nora Dominick uzupełniła swoje słowa kadrami z filmu, które rzeczywiście nadzwyczaj pasują do tego, co od kilku miesięcy dzieje się na świecie. To nie jedyny tego typu wpis dotyczący "Zaplątanych". Większość jest na szczęście humorystyczna.

" Skoro Roszpunka potrafiła się sobą zająć przez 18 lat w wieży, myślę, że możecie znieść kwarantannę przez kilka tygodni. "

" RZECZY, KTÓRE MOŻNA ROBIĆ PODCZAS KWARANTANNY: - zajęć sto - sprzątać - woskować - myć - robić pranie - zamiatać kurz, a to już robi się kwadrans po - przeczytać książkę (albo wszystkie trzy) - namalować coś - z drutami szarpać się - upiec ciasto - zaczekać, aż się odmienią dni "

Oczywiście film Disneya w żaden sposób nie mógł przewidzieć epidemii koronawirusa, a wszelka zbieżność to dzieło przypadku. Jak więc tłumaczyć ten niesłychany zbieg okoliczności? Ludzki umysł ma tendencję do nieświadomego szukania podobieństw, by ułatwić funkcjonowanie w świecie pełnym bodźców.

Tego typu funkcja ma swoje wady i zalety. Do zalet niewątpliwie zalicza natychmiastowe kojarzenie faktów. Wadą są natomiast stereotypy i skłonność do szukania większego znaczenia tam, gdzie go zwyczajnie nie ma.

Czy "Zaplątani" rzeczywiście przewidzieli epidemię koronawirusa? Panie, no jak nie, jak tak? Trudno mi powiedzieć, zaczekam, aż się odmienią dni Nie. To tylko zabawny zbieg okoliczności

Miejmy nadzieję, że zabawna "teoria spiskowa" fanów Disneya sprawi, że więcej widzów sięgnie po "Zaplątanych", którzy umilą kwarantannę wszystkim osobom, będącym przeciwieństwem domatorów.

