Czy hit lat 90. powróci po 25 latach? Powstaje filmowa wersja serii "Animorphs"

Moda na lata 90. trwa w najlepsze i wygląda na to, że jeszcze długo nie przeminie. Kolejnym przejawem tego trendu w popkulturze może być informacja, według której wydawnictwo Scholastic planuje powołać do życia kinową adaptację kultowych książek "Animorphs".

"Animorphs" będzie filmem

Jak podaje The Hollywood Reporter, popularna seria powieści science fiction z elementami fantasy stworzona przez Katherine Applegate i Michaela Granta zostanie niebawem przeniesiona na duży ekran przy współpracy Scholastic Entertainment z firmą producencką Picturestart. Za adaptację odpowiedzą Iole Lucchese i Caitlin Friedman oraz Erik Feig i Lucy Kitada.

Lucchese skomentowała nadchodzące przedsięwzięcie.

" Przygody Animorfów ciągle rozbrzmiewają wśród młodych czytelników od ponad dwóch dekad i nadszedł czas na film fabularny, który przeniesie tę porywającą przygodę science fiction na kolejny poziom. (...) Erik i jego zespół są idealnymi partnerami, którzy pomogą wprowadzić tę ekscytującą nową serię filmów opartą na pełnych przygód książkach na ekrany kin. "

To nie koniec dobrych informacji dla fanów "Animorphs". Scholastic pod koniec 2020 roku zamierza wydać pierwsze sześć książek cyklu w metalowym pudełku w stylu retro. Obecnie powstaje też komiksowa adaptacja serii. Mowa o powieści graficznej "The Invasion", za którą odpowie Chris Gine.

"Animorphs" to niezwykle popularna seria książek, które ukazywały się w latach 1996-2001. Łącznie wydano 54 części serii oraz osiem dodatkowych książek, z czego cztery to seria "Megamorphs". Cykl dotarł również do Polski nakładem wydawnictwa Egmont. Niestety w naszym kraju ukazało się tylko pierwsze trzynaście części. Historia skupia się na pięciorgu nastolatków. Jake, Marco, Cassie, Rachel i Tobias spotykają kosmicznego przyjaciela imieniem Ax i zostają wciągnięci w miedzy planetarną wojnę z obślizgłymi obcymi znanymi jako Yeerks.

Bohaterowie otrzymują moce przemiany w różne zwierzęta i w ten sposób walczą z kosmicznym zagrożeniem. Do tej pory powieści doczekały się serialowej adaptacji z 1998 roku oraz kilku gier wideo na ich podstawie.

