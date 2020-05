Cinema City, Multikino i Helios w specjalnych komunikatach podzieliły się ze swoimi klientami informacją nt. planowanego powrotu w nowym reżimie sanitarnym. Wedle słów premiera Mateusza Morawieckiego ponowne otwarcie placówek miałoby nastąpić już w sobotę 6 czerwca. Teraz wiemy jednak, że największe kina w Polsce, należące do sieci Cinema City, Multikino i Helios na pewno nie otworzą się już za 9 dni.

Oświadczenie kin

Przedstawiciele kin wystosowali specjalne komunikaty na swoich stronach internetowych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, informując swoich klientów, aby nie spodziewali się, że zawitają do kin już 6 czerwca, a raczej w dalszej przyszłości.

Decyzja ta wynika z kilku powodów. Po pierwsze – przedstawiciele kin informują, że potrzebują czasu, aby w pełni dostosować się do konkretnych wytycznych, dotyczących nowego reżimu sanitarnego. Chcąc jak najlepiej przygotować się na przyjęcie widzów i odpowiednio zadbać o ich bezpieczeństwo, zwyczajnie potrzebują więcej czasu.

W komunikacie Multikina czytamy właśnie:

" Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz Wasz, kina sieci Multikino będą otwierane stopniowo w późniejszym terminie. Obecnie przygotowujemy się na Wasze ponowne przyjęcie. Nasze prace obejmują m.in.: przygotowanie zaplecza sanitarnego, które umożliwi Wam przyjemny i bezproblemowy udział w premierach filmowych. "

Z pierwszych informacji wiemy już, że obostrzenia dotyczyć będą ograniczeń w ilości osób na sali oraz nakazu noszenia maseczek ochronnych podczas całego trwania seansu. Firmy muszą jednak zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, umożliwiające zachowanie czystości w obiektach.

Wynika to także ze słów, przytoczonych przez przedstawicieli Cinema City:

" Tak jak Wy nie możemy już doczekać się, aby otworzyć nasze kina i ponownie powitać Was najlepszą filmową rozrywką! Pomimo decyzji Rządu RP o możliwości otwarcia kin już 6 czerwca, Cinema City mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i Wasz komfort oraz naszych pracowników zdecydowało, że otwarcie kin naszej sieci nastąpi w terminie późniejszym. W chwili obecnej oczekujemy na szczegółowe wytyczne odnośnie obostrzeń w jakich kina mogą być otwarte a co najważniejsze na potwierdzenie dat nadchodzących premier filmowych, które będziemy mogli dla Was zagrać. "

Po drugie – w tym momencie wiadomo już, że klienci będą musieli oglądać filmy z zasłoniętymi przez maseczkę ustami. To zachowanie uderzy bezpośrednio w kinowe bary, które nie będą mogły sprzedawać widzom pożywienia do spożycia podczas seansu. Zwyczajowo mówi się, że multipleksy zarabiają najwięcej właśnie na sprzedażach barowych, dlatego ograniczenie dostępu do nich, może znacząco wpłynąć.

Po trzecie i najważniejsze – w chwili obecnej największym problemem jest zwyczajnie brak bieżącego repertuaru. Dopóki nie wyklarują się plany dystrybucyjne polskich dystrybutorów, kina zwyczajnie nie mają co grać.

Najgłośniejsze premiery z marca, kwietnia i maja, zostały przesunięte na późniejsze terminy. Niektóre z nich w międzyczasie trafiły już bezpośrednio na platformy VOD. Taki sam los spotkał niektóre produkcje, które grane były na ekranach na początku marca. Ponowny powrót konkretnych tytułów do kin, wiązałby się z nowymi umowami licencyjnymi, więc chwilowo nie wiadomo czy w ogóle nastąpi.

Kina Helios nie wystosowały jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie powrotu do działalności w swoich mediach społecznościowych. Prezes Heliosa, Tomasz Jagiełło, w rozmowie z dziennikarzami „Rzeczpospolitej” powiedział jednak:

" Nie otworzymy kin 6 czerwca. Jestem zaskoczony tak wczesną datą. Czekamy na szczegółowe zasady reżimu, który powinniśmy zastosować. "

Kiedy więc największe kina mogą się otworzyć?

W chwili obecnej trudno jest określić konkretną datę. Najbliższe premiery największych i najbardziej oczekiwanych produkcji zaplanowane są na połowę lipca. Mowa o filmach „Tenet” Christophera Nolana i „Mulan” Niki Caro.

Istnieje jednak duża możliwość, że już w czerwcu pojawią się premiery filmowe, które muszą zostać jednak dopiero ogłoszone. Informacja o „odmrażaniu” kultury dotarła bowiem wczoraj także do przedstawicieli firm dystrybucyjnych, którzy właśnie rozpoczęli wzmożoną pracę nad powrotem do normalnej działalności. W ciągu najbliższych dni sytuacja powinna się zatem wyklarować.

