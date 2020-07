"The Walking Dead": czy koronawirus "zabije" film o Ricku Grimesie? Są nowe informacje

Choć Rick Grimes zniknął z serialu "The Walking Dead" w ubiegłym sezonie, główny bohater opowieści nie poniósł śmierci. Jego historię mamy poznać w pełnometrażowym filmie. Pojawiło się jednak podejrzenie, że ten ostatecznie nie powstanie, gdyż studio porzuci projekt w wyniku konsekwencji związanych z pandemią koronawirusa. Producent rozwiał wszelkie wątpliwości.

Wielu fanów zachodzi w głowę, jak potoczyły się dalsze losy Ricka. Gdzie zabrał go helikopter? Czy poznał nową (przyjazną) grupę ocalałych? Co z Jadis? Na wszystkie te, i wiele innych, pytań odpowiedzieć ma film kinowy z Rickiem w roli głównej. Czy koronawirus powstrzyma Grimesa przed powrotem? Absolutnie nie.

David Alpert to współzałożyciel studia Skybound Entertainment, które zajmuje się produkcją niezatytułowanego jeszcze filmu. Zdradził on, że projekt wciąż jest w planach i gdy tylko zrobi się bezpiecznie, prace ruszą pełną parą.

Jesteśmy zdeterminowani, by wrócić do pracy i ruszyć z tym projektem. Szykujemy coś naprawdę ekscytującego, a przy tym zupełnie innego. Już nie mogę się doczekać, byśmy mogli to nakręcić. Teraz jednak musimy czekać, aż będzie to bezpieczne. "