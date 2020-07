Czy powstanie kolejny sequel "Terminatora"? Gwiazda serii skomentowała tę kwestię

Pierwsza część "Terminatora" była przełomem w kinie akcji, ale tak naprawdę sequel ukształtował to, co fani tej serii kochają najbardziej. Niestety kolejne części nie miały ducha oryginału, ponieważ został on rozmyty w niezbyt udanych pomysłach kolejnych reżyserów. Wielką nadzieją był swoisty reboot "Terminatora", czyli szósta część, która ukazała się w 2019 roku. Niestety wielkie obietnice spełzły na niczym. Czy jest jednak szansa na kolejny sequel?

"Terminator 7" - Mackenzie Davis o kolejnym sequelu serii

Niezapomniane role Arnolda Schwarzeneggera i Lindy Hamilton, niebanalna fabuła, unikatowe jak na przełom lat 80. i 90. efekty specjalne i mroczny, dystopiczny klimat to najważniejsze cechy oryginalnych "Terminatorów" w reżyserii Jamesa Camerona. To wszystko miało powrócić po wielu latach w filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie". Produkcja w reżyserii Tima Millera okazała się najwyżej przeciętna i kompletnie nie usatysfakcjonowała fanów T-800.

W nowej odsłonie powrócili nie tylko dobrze znani bohaterowie, ale również pojawiły się zupełnie nowe postacie, które w zamyśle twórców miały być bohaterami kultowej serii dla nowego pokolenia. W szóstej części centralną postacią była Grace - żołnierka z przyszłości, w którą wcieliła się Mackenzie Davis.

Aktorka w rozmowie z portalem NME została zapytana o przyszłość serii.

" Bardzo podobał mi się ten film i jestem bardzo dumna z tego, co zrobiliśmy, ale nie było na niego popytu, a myśl, że w takim razie będzie popyt na siódmy film, jest niedorzeczna. Powinno się zwracać uwagę na to, czego chcą odbiorcy - a oni chcą nowych rzeczy, ja również. (...) Jest wielu interesujących ludzi, którzy nie wpisują się w schemat filmowców robiących wielkie serie filmowe, a nie mieli okazji robić filmów. Teraz to w nich powinniśmy zainwestować. "

Jak widać, Davis potwierdziła to, co od dawna wszyscy wiedzieli. "Terminator 7" raczej nigdy nie powstanie. Sama aktorka zwróciła uwagę, że nie warto grzebać przy trupie i odgrzewać w kółko tego samego kotleta, ponieważ publiczność ma już dość żerowania na ich sentymencie. Oczywiście są twórcy, którym się udaje przywołać jakąś kultową serię po latach i tchnąć w nią nowe życie, ale to rzadkość. Wszystko dlatego, że bardzo często głównymi intencjami producentów jest chęć łatwego zysku.

Z tego powodu o wiele łatwiej jest wykorzystać popularną serię, do której posiada się prawa i stworzyć kolejny sequel, niż zaryzykować i dać szansę nowym twórcom, z oryginalnymi pomysłami na film. Miejmy nadzieję, że klęska "Terminatora 6" uświadomi branży filmowej, że czasy odcinania kuponów już bezpowrotnie minęły.

