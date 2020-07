Czy tak będzie wyglądał serial "Moon Knight"? Zobacz niesamowity fanowski zwiastun

Marvel Studios wchodzi w nową erę - moment, w którym może pozwolić sobie na eksplorowanie mniej znanych bohaterów. Z tego powodu wśród nadchodzących filmów i seriali znalazły się takie tytułu jak "Eternals", "Shang-Chi", "She-Hulk" czy "Moon Knight". Ten ostatni bohater jest całkiem popularny wśród czytelników Marvel Comics i wiele osób czeka z niecierpliwością na debiut telewizyjnych przygód Marca Spectora. Niektórzy są tak zniecierpliwieni, że postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

"Moon Knight" - fanowski zwiastun serialu Marvela

Chociaż przez laików Moon Knight jest często nazywany marvelowską kopią Batmana, w rzeczywistości jest postacią zupełnie inną zarówno pod względem działania, jak i aspektów charakterologicznych.

Na razie Marvel potwierdził jedynie, że serial "Moon Knight" zadebiutuje na platformie Disney+, ale nie znamy żadnych szczegółów dotyczących obsady, reżyserii o dacie premiery już nie wspominając. Doba internetu ma jednak to do siebie, że niektóre marzenia można spełnić przynajmniej częściowo dzięki rzeszy wiernych fanów. Fanowskie plakaty, czy zwiastuny to już niepisany standard i nic dziwnego, że tego typu trailera doczekał się również "Moon Knight". Jak prezentuje się zapowiedź?

Za powyższe nagranie odpowiada grupa Resolute Entertainment, która na razie nie jest zbyt popularna, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni. W fanowskim zwiastunie widzimy tytułowego bohatera w akcji - jak walczy z dwójką zamaskowanych agresorów, którzy wcześniej napadli na Spider-Gwen. Pojawia się więc element crossoveru, tak charakterystyczny dla oryginalnych produkcji Marvel Studios.

Czy prawdziwy "Moon Knight" będzie miał brutalny klimat przywodzący na myśl seriale na podstawie komiksów Marvela od Netflix? A może twórcy zdecydują się pójść w zupełnie inną stronę? O tym przekonamy się za jakiś czas. Fani Marca Spectora muszą się uzbroić w cierpliwość i czekać, aż pojawią się jakieś konkrety na temat "Moon Knighta".

