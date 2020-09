Chociaż zarówno książkowa, jak i filmowa seria o Harrym Potterze dobiegła końca, czarodziejski świat jest wciąż podtrzymywany przy życiu dzięki spin-offowi zatytułowanemu "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć". Historia młodego Newta Skamandera rozgrywa się na długo przed wydarzeniami z oryginału, ale w dotychczasowych dwóch częściach "Fantastycznych zwierząt" pojawiło się kilka postaci dobrze znanych z przygód Chłopca, Który Przeżył. Czy w trzeciej odsłonie serii zobaczymy kolejnego dobrze znanego bohatera?

W ciągu minionych 20 lat J.K. Rowling stworzyła niezwykle rozbudowany świat, który fascynuje miłośników "Harry'ego Pottera". Uzupełnieniem tego magicznego uniwersum jest seria "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", której trzecia część zbliża się wielkimi krokami. Fani podejrzewają, że w nadchodzącym sequelu zobaczymy ponownie postać Rubeusa Hagrida - pół-olbrzyma, który zasłynął jako gajowy, strażnik kluczy i nauczyciel opieki nad magicznymi stworzeniami. Czy rzeczywiście tak się stanie?

Takie pytanie podczas rozmowy z Movie Dweeb zadano Danowi Foglerowi - aktorowi, który w poprzednich dwóch częściach spin-offu wcielił się w Jacoba Kowalskiego. Co powiedział gwiazdor serii?

"

Możliwe, że Hagrid pojawi się gościnnie. To byłoby bardzo interesujące. Naprawdę ludzie tak mówią? Nie wiedziałem o tym. )(...) Byłaby też matka Hagrida, przyszłaby do Newta i zapytała: "Oto mój mały synek, zajmiecie się nim?" A Newt by odpowiedział: "Cóż, jestem trochę zajęty". I wtedy pojawiam się ja: "Dobra, zajmę się tym gigantycznym dzieciakiem.". Myślę, że to by było całkiem zabawne powiązanie tych serii. "