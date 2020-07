Czy wiesz, że Mark Hamill przemycił w "Star Wars" swój numer telefonu? Zmusił do tego Harrisona Forda

To, że Mark Hamill jest jajcarzem, wie każdy jego fan. Okazuje się jednak, że poczucie humoru towarzyszyło aktorowi od najmłodszych lat. Niech ta niewinna buźka Luke'a Skywalkera Was nie zmyli! Hamill od zawsze lubił płatać figle. Dla żartu podał w "Gwiezdnych Wojnach" swój numer telefonu. Nie zrobił jednak tego sam. Pomógł mu Harrison Ford.

Gdyby fani "Star Wars" wiedzieli, że przez te wszystkie lata mieli numer do samego Luke'a na wyciągnięcie ręki, zapewne skorzystaliby z okazji i porozmawiali z odtwórcą kosmicznego bohatera. Hamill postanowił zostawić zaszyfrowaną wiadomość w filmie "Nowa nadzieja". O którą scenę chodzi?

Na Twitterze redaktora Marvel Comics Jordana D. White'a pojawił się wpis, który powinien zainteresować miłośników "Gwiezdnych Wojen" i Marka Hamilla. Chodzi o fragment cytatu z książki poświęconej powstawaniu IV epizodu. Zawarta jest w nim historia z numerem telefonu.

To był... to był jego NUMER TELEFONU?!? "

W przytoczonym przez White'a wycinku pojawiła się zaskakująca historia. Okazuje się, że chodzi o moment, w którym Luke, Han Solo, Leia i Chewbacca próbują uciec ze zgniatarki na śmieci na pokładzie Gwiazdy Śmierci.

O szczegółach opowiedział sam Hamill.

"

W scenie, w której próbujemy wydostać się ze zgniatarki na śmieci, miałem powiedzieć: "Threepio, otwórz ..." i podać długi numer seryjny. Więc planowałem podać swój własny numer telefonu "2-", który zostałby na zawsze uwieczniony w filmie. Ale podczas kręcenia [postsynchronów] do tej sceny okazało się, że nie znajduję się w pobliżu drzwi, więc Harrison miał powiedzieć tę kwestię i zaczął, wymyślając swój numer, całkowicie rujnując mój plan. Powiedziałem mu: "No weź, powiedz mój numer. Zaplanowałem to!". Ale on robił swoje i tylko mnie denerwował. "