Czy wiesz, że na mapie skarbów z "Piratów z Karaibów" ukryto zaszyfrowaną wiadomość dla fanów?

Zapewne nie jeden z kinomanów zna na pamięć serię "Piraci z Karaibów". Okazuje się, że twórcy filmu postanowili zamieścić w pierwszej części sprytnie ukryty Easter egg. Odnajdziecie go?

"Piraci z Karaibów" - Easter egg ukryty w filmie

Pandemia koronawirusa to nie tylko dobry czas na nadrobienie filmowych zaległości, ale również na powtórzenie sobie produkcji, które są już ikoniczne. Należy do niej seria "Piraci z Karaibów", która doczekała się pięciu części, a twórcy zapewniają, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Powtórkę z rozrywki można sobie jednak urozmaicić. Na oficjalnym Twitterze Disneya pojawiła się zabawa, która sprawdza spostrzegawczość widzów. Jedyne, co trzeba zrobić, to znaleźć jeden mały szczegół, ukryty na mapie skarbów.

" Gotowi na polowanie na Easter eggi? Nie musicie szukać daleko. Przygotowaliśmy dla Was Waszych ulubieńców. Zaczynamy od "Piratów z Karaibów: Na krańcu świata". Potraficie znaleźć na mapie ukrytego Mikiego? "

Jeśli powyższe zdjęcie Wam nie pomaga, spieszymy z pomocą. Scena z mapą pojawia się w poniższym fragmencie filmu. Zmniejszcie szybkość odtwarzania i przypatrzcie się dokładnie.

Jeśli nadal nie znaleźliście Myszki Miki, oto ostateczna podpowiedź - szukajcie tygrysa.

Poniżej znajdziecie rozwiązanie zagadki. Jeden z użytkowników postanowił zamieścić w odpowiedzi na posta zdjęcie, na którym odnalezienie symbolu Mikiego nie powinno być trudne.

" Tu jest, ale trudno widoczny na powyższym zdjęciu. Łatwiej jest go znaleźć tutaj. "

Zagadka była trudna i wymagała naprawdę sokolego wzroku, ale prawdziwym fanom Disneya zapewne się udało.

Znaleźliście Mikiego? Jasne! Bułkeczka z masełkiem Tak, ale tylko dzięki waszej pomocy Nie. Dalej go nie widzę...

Skąd jednak wziął się Easter egg?

Nie chodzi jedynie o fakt, że za "Piratów z Karaibów" odpowiada Disney. Smaczek odnosi się do wieloletniej tradycji dobrze znanej wszystkim gościom parków rozrywki Disneya. Od lat 70. pojawiają się w nim ukryte wizerunki Myszki Miki, które wyłapać potrafią tylko osoby, przykładające wagę do detali. Twórcy filmu postanowili wykorzystać pomysł, tym samym składając hołd genezie "Piratów z Karaibów". Seria powstała bowiem na podstawie parku tematycznego Disneya o tej samej nazwie. Cieszył się tak dużą popularnością, że postanowiono przenieść go na język kina.

To nie jedyny taki przypadek. W podobnych okolicznościach powstaje nadchodzący film "Wyprawa do dżungli", który zadebiutuje na dużym ekranie 30 lipca 2021 roku.

