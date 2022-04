DC Comics pokazało fragmenty "Flasha" i "Shazama! 2". Co w nich widzimy?

Shazam 2 i Flash - DC Comics pokazało fragmenty nowych filmów

Od kilku dni odbywa się impreza Cinemacon 2022, na której Sony i Warner Bros. prężą muskuły i zapowiadają swoje nadchodzące produkcje. WB zdradziło datę premiery "Barbie" z Margot Robbie, potwierdziło, że powstanie "Batman 2", Dwayne Johnson pokazał nowe zwiastuny "DC League of Super-Pets" oraz "Black Adama", a także zaprezentowano nowe fragmenty "Flasha" i "Shazama 2".

Nowe fragmenty "Shazama" przedstawiały nam raczej zabawniejsze momenty filmu - w nich widzimy m.in. bohatera na randce z Wonder Woman w Paryżu. Kiedy ten się zbliża, by ją pocałować, to nagle okazuje się, że heroina jest tak naprawdę Czarodziejem, którego widzieliśmy w pierwszej części produkcji. Oczywiście nie widzimy twarzy WW, podobnie zresztą jak nie widzieliśmy Supermana w końcówce oryginalnego filmu.

Następnie Billy Batson spotyka się z postacią Helen Mirren, której opowiada jej, że widział wszystkie odsłony "Szybkich i wściekłych". Te nauczyły go, że świat można uratować jedynie z pomocą swojej rodziny, co cały czas powtarza jego idol, Vin Diesel. Wówczas na ekranie pojawiła się cała rodzinka Shazama, która zaczyna walczyć z wielkim smokiem.

Jak natomiast czytamy w opisie scen z "Flasha" przytoczonym przez portal Comicbook.com:

Barry Allen niecierpliwi się, stojąc w kolejce. Jest w pracy. Nagle Flash pojawia się obok swojego rodzinnego domu. Wchodzi do dziecięcego pokoju, gdzie nagle pojawia się wokół niego niebieskie światełko. Spogląda na zdjęcia swoich rodziców i siebie z młodości. Wówczas słyszymy narrację: "Czas się cały czas powtarza. Może pozwolić ludziom na to, by odnajdywali się w różnych rzeczywistościach... Ludzie przyciągają się jak magnesy". Chwilę później pojawia się w domu Wayne'ów, gdzie widzimy kogoś w długich białych włosach. Flash otwiera ukryte przejście, gdzie widzi 7 różnych strojów Batmana.

W filmie mają się pojawić znajome twarze - i to takie, których się do tej pory nie spodziewaliśmy:

Nagle czas mocno zwalnia, a Flash zaczyna biec po budynku. Ben Affleck/Batman jedzie na motorze, unikając policji w środku dnia. Pojawia się Michael Shannon w roli Zoda. Strój Supergirl wygląda jak ten Henry'ego Cavilla. Keaton w stroju Batmana, ale bez maski patrzy na Flasha, drugiego Flasha i Supergirl, mówiąc klasyczne: "You want to get nuts? Let's get nuts". Potem jest karta tytułowa "The Flash", a na końcu widzimy Keatona z krótszymi włosami w nowej wersji stroju z 1989 roku.

Film "Shazam! Fury of the Gods" ma zadebiutować w kinach 16 grudnia 2022 roku, natomiast "Flash" po wielu opóźnieniach zadebiutuje 23 czerwca 2023 roku.