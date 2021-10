DC zapowiada imprezę FanDome. Pojawią się nowe materiały z filmu "Black Adam", "The Flash" i "The Batman"

Już 16 października 2021 roku odbędzie się druga w historii impreza spod znaku DC FanDome. W zeszłym roku mieliśmy okazję zobaczyć zwiastuny "The Batman", "The Suicide Squad" i kilku innych produkcji. Czym w tym roku zaskoczy nas DC Comics?

DC FanDome - czego możemy się spodziewać po imprezie?

"The Batman", "The Flash", "Aquaman and The Lost Kingdom" i "Black Adam" - takie cztery produkcje od DC Comics i Warner Bros. mamy zobaczyć w przyszłym roku w kinach. Jak nietrudno się domyślić, to właśnie te produkcje są głównymi filarami nadchodzącej imprezy DC FanDome, która właśnie doczekała się zwiastuna.

W nim widzimy gwiazdy produkcji spod egidy DC Comics, które zachęcają nas do wspólnego oglądania FanDome 2021. W wideo pojawili się m.in. Robert Pattinson, Jason Momoa, Dwayne Johnson, Grant Gustin, Ezra Miller, Pierce Brosnan, Zachary Levi, John Cena, czy Zoe Kravitz.

Warto zaznaczyć, że podczas imprezy zobaczymy zwiastuny nie tylko filmów, ale również seriali, gier i komiksów ze świata DC. Poniżej możecie zobaczyć krótką zapowiedź nadchodzącego DC FanDome 2021:

Wydarzenie będzie streamowane w internecie już 16 października 2021 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego. Spodziewamy się, że twórcy przedstawią nam nowy zwiastun "The Batman", a także pierwsze materiały ze wspomnianych produkcji "The Flash", "Black Adam" i "Aquaman and the Lost Kingdom".

Na froncie serialowym możemy otrzymać zapowiedź 2. sezonu docenianego "Supermana i Lois", natomiast twórcy gier mogą zdradzić nam więcej szczegółów na temat "Suicide Squad: Kill the Justice League" oraz "Gotham Knights". Strzelamy, że DC Comics mogło również przygotować dla swoich najbardziej oddanych fanów jakieś niespodzianki.